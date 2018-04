María Jesús Ruiz abandona 'Supevivientes' por motivos judiciales

María Jesús Ruiz ha tenido que hacer una pausa en su paso por Supervivientes y abandonar Honduras para asistir a un juicio inevitable que se celebra el próximo lunes. La exmiss pondrá rumbo a España en las próximas horas para presentarse en el juzgado por la denuncia que interpuso contra su expareja, José María Gil Silgado.

Según informó Kiko Hernández en Sálvame, la modelo hizo varias peticiones para aplazar la cita pero todas han sido desestimadas. María Jesús Ruiz presentó su contrato con el reality de Telecinco para justificar su ausencia durante el juicio y poder continuar en Honduras.

El Diario de Jaén asegura que la productora de Supervivientes conocía de primera mano la condición de su concursante ya que es algo "que se estipuló por escrito en su contrato". La superviviente tendrá que presentarse en el juicio para evitar la multa de entre 200 y 5.000 euros a la que se expondría si no lo hace, además de que se abrirían diligencias por un delito de desobediencia. El programa aún no se ha pronunciado al respecto y no se sabe si la salida del concurso de María Jesús será definitiva o podrá volver a Honduras.