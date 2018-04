María Jesús Ruiz, irreconocible tras un brutal ataque de mosquitos

La ex miss España María Jesús Ruiz vive una de sus peores semanas desde que comenzó su paso por Supervivientes. Ni la falta de comida, ni la convivencia con sus compañeros, son los culpables de su mal. La modelo fue brutalmente atacada durante una noche por los mosquitos que habitan el Lado Salvaje provocando un ataque de ansiedad que casi le lleva a abandonar el concurso.

"Me picaron los mosquitos. Toda la cara, todas las orejas, todas las manos. Qué horror, me pica todo", dijo María Jesús a su compañera Romina Malaespina: "Si es que a mí, normalmente, me pican muchísimo los mosquitos, imagínate aquí con esta plaga que hay".

"Esto es superior porque yo controlo el hambre, la convivencia, la fatiga... me da igual dormir en una piedra, pero de verdad, los bichos me están matando", continuó diciendo a la argentina.

Minutos después, comenzó a llorar señalando su rostro totalmente inflamado: "Son muy asesinos.¿Tú sabes lo que es sentir que te piquen los párpardos. Es un infierno".