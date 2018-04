¿Qué pasará con Eva González en la nueva temporada de 'Masterchef'?

El talent culinario de La 1 se ha propuesto este año que la cocina de MasterChef traspase las pantallas e impregne los salones de todas las casas. Para ello, las nuevas promesas de la gastronomía tendrán que demostrar todo lo que saben en esta sexta edición, que estará centrada en la cocina de aprovechamiento y la cocina saludable. El programa, producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia, estrena nueva imagen y nuevas mecánicas.

En la presentación, celebrada en el plató donde se graba el programa y a la que asistió Chic, Toñi Prieto, directora de programas de entretenimiento de TVE, aseguró que "volvemos a apostar por un programa que, edición tras edición, ha ido in crescendo y estamos felices. No hay desgaste en este producto, se reinventa continuamente. Los concursantes son unas máquinas".

Este año será el primero en el que los espectadores no vean a Eva González en todos los programas que componen la sexta temporada. La presentadora se encuentra de baja maternal tras dar a luz a su primer hijo el pasado 4 de marzo. Esto le ha permitido estar únicamente en las seis primeras entregas.

Aunque no asistió a la presentación, envió un vídeo en el que aseguró que se trata de la edición del concurso más especial hasta la fecha: "Ya son cinco años desde la primera emisión de Masterchef y lo único que puedo decir es muchísimas gracias a todos. En cinco años ha cambiado la vida mucho a todos. Lo que sí que sigue intacta es nuestra ilusión por hacer un programa de entretenimiento y por difundir la maravilla gastronomía que tiene nuestro país. En esta edición, una muy especial para todos, tenemos un casting maravilloso, unos exteriores espectaculares como cada año".

Además, haciendo gala de su naturalidad para hablar sobre cualquier tema, aunque pertenezca a su ámbito personal, tuvo unas palabras haciendo referencia al pequeño Cayetano: "Lo que os quiero contar es lo especial que ha sido para mi esta edición, la edición de mi embarazo. He aguantado todo lo que he podido, y creedme, no ha sido fácil montada en semejantes tacones. Pero mis compañeros me lo han puesto muy fácil. Además voy a tener un recuerdo maravilloso que seguro que dentro de unos años podré enseñárselo a Cayetano para que vea como su mamá lo llevaba en la barriguita".

Para suplir su ausencia, tanto la cadena como la productora han decidido prescindir de una sustituta y dejar que Samantha Vallejo-Nágera coja el testigo: "Ha sido una decisión tanto de cadena como editorial. No era necesario, al final tardamos más en explicar a una persona nueva cómo funciona la dinámica que el que cubrir durante siete episodios", dijo Macarena Rey, CEO de Shine Iberia. "No nos parecía justo que porque una mujer tenga una baja maternal, la sustituyamos. Samantha lo ha hecho de maravilla", aseguró Toñi Prieto.