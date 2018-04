Belén Rueda confiesa sus retoques estéticos

Belén Rueda participó en la última edición de Planeta Calleja, el programa que presenta Jesús Calleja en Cuatro. El reclamo del show pasaba por filmar el Barco de la Muerte, el de Los últimos de Filipinas. Sin embargo, el interés se centró en un asunto muy diferente.

Y es que la actriz habló sobre sus retoques estéticos. "¿Te puedo preguntar una cosa? Si quieres bien o si no no lo digas. ¿Tú te has hecho la cirugía estética o alguna cosa de esas? Te lo digo porque hubo una movida en redes sociales al respecto. La gente decía: Belén se ha puesto pómulos, se ha infiltrado botox… ¿tú te has hecho algo de eso?", preguntó el aventurero.

Respuesta de Rueda: "A ver, yo creo que para nuestro trabajo de actriz la cirugía estética en la cara es peligrosa. Muy peligrosa. Porque te cambia el gesto. Nosotros hablamos con nuestros ojos, con nuestra cara. Jamás me la haría ahí. No me he hecho absolutamente nada".

Por otro lado, la actriz admitió que acude "a un centro de una amiga mía que me hace continuamente maquinitas y soy muy cuidadosa de no dormir maquillada, etc…". Calleja repreguntó: "Pero, ¿seguro que no te has puesto culo?". "¡Pero cómo me voy a poner culo!", exclamó Rueda. "¿Pechos?", insistió el periodista. "Sí, el pecho me lo operé en su momento", confesó la protagonista de El orfanato.