Una frase lasciva de Sofía Suescun deriva en fenómeno viral

Telecinco no ha dejado pasar la oportunidad de unir sus dos programas más vistos, Supervivientes y Factor X, generando un notable fenómeno viral a raíz de unas provocadoras declaraciones de Sofía Suescun.

La participante de Supervivientes, que acaba de romper con Alejandro Albalá, recibió la visita de uno de sus ex, Hugo Paz, a la sazón nuevo concursante de la isla de Honduras. La conversación iba de relaciones por aquello de actualizarse antes de pasar al asunto, y pronto se tornó caliente: Suescun, una de las que más está dando que hablar en la isla, soltó a su presumido ex que Alejandro, su otro ex pero más reciente, le practicaba el sexo oral mucho mejor que él.

Un reproche que pilló de sorpresa al atractivo forzudo, pero también al público, y que se convirtió en la comidilla de Conexión Honduras. En concreto, las explícitas palabras de la provocadora Sofía fueron "Alejandro me come lo que me tiene que comer de unas maneras que… ¡Uf!".

La cara de Hugo, naturalmente, no tuvo precio, ya que la frase era todo un reproche hacia el amigo de Sofía: "Lo que te faltaba a ti, el Alejandro, flipas". Pero la cosa no quedó ahí.

Este viernes, el tema "Cómeme el dónut" de Glitch Gyals arrasó en el recién estrenado Factor X presentado por Jesús Vázquez. Un tema que en realidad es del verano pasado pero que se ha convertido en viral a raíz de la intervención en el talent-show del grupo, y que por eso lleva casi un millón de visitas en Youtube.



El tema, lo han adivinado, versa sobre el derecho de las mujeres a recibir sexo oral. De modo que era cuestión de tiempo que alguien hiciera la asociación. El resultado ha funcionado y tanto el tema de Factor X como las polémicas declaraciones de Sofía han copado el fin de semana televisivo y tuitero.