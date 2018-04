Supervivientes continúa ocupando los huecos libres que han dejado los abandonos voluntarios de Adrián Rodríguez y María Lapiedra, así como la expulsión disciplinaria de Saray Vargas. Si la semana pasada era Sofía Suescun la que sufría la llegada a Honduras de su ex Hugo Paz, esta semana podría llegar a la isla Ekaterina, expretendienta de Suso en el programa Mujer y Hombres y Viceversa.

Una visita que no gustará a María Jesús Ruiz ya que, según contó Kiko Hernández en Sálvame, la joven podría haber tenido una relación con Julio Ruz,que se encontraba en plató, a espaldas de la superviviente. "Al parecer están circulando unos posibles candidatos para Supervivientes y tenemos la imagen de una chica que está sonando. No sólo la conoces, sino que tienes conversaciones privadas subidas de tono con ella".

Tal y como desveló el colaborador, Julio y Ekaterina también se habrían intercambiado mensajes "picantes", audios subidos de tono e incluso aseguró que la ex pretendienta tendría llamadas grabadas. "Le mandas mensajes a esta chica y tienes la mala suerte de que te ha grabado, tú has quedado con ella y le has dicho que estás con María Jesús para limpiar su imagen".

De ser cierto, Ekaterina podría encontrarse con María Jesús en los cayos Cochinos y allí desvelar su aventura con Julio Ruz. "Esta chica sabía quién era, iba a trincarle, ha caído y que esta señorita se va a ver con tu mujer en la isla también es cierto", continuó Hernández. Por su parte, Ruz negó la información: "No voy a reconocer algo que no es verdad".