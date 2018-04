El segundo programa de Factor X continuó con el casting que empezó el pasado viernes volviendo a dejar momentos gloriosos y otros olvidables. Si la semana pasada conocimos a los creadores del éxito viral "Cómeme el donut", esta semana el protagonista absoluto fue Risto Mejide. El publicista volvió a las andadas y mostró su lado más polémico con Jairo, uno de los concursantes.

Jairo se presentó delante de los jueces dispuesto a mostrar su factor x emulando la voz de la cantante Ellie Gouldring. Sin embargo, los nervios le jugaron una mala pasada y no consiguió afinar ninguna nota: . "En la habitación me salía mejor", dijo tras terminar su actuación.

Detrás de bastidores, Jesús Vázquez se lamentaba por el concursante. Laura Pausini le preguntó si era la primera vez que se presentaba a un concurso, a lo que Risto Mejide añadió: "A mi lo que me importa es si es la última vez que te presentas a un concurso". Entonces, el publicista se levantó y se acercó a Jairo con un vaso en la mano: "Es muy fácil, el vaso eres tú y el agua es el talento, ¿lo ves?", dijo mientras vertía el líquido en el suelo.

Fernando Montesinos, su compañero de jurado, recriminó a Risto su actitud: "Esto que has hecho me parece demasiado humillante, me da la sensación de que hay que mantener una serie de umbrales". Unas palabras que no gustaron a Mejide: "En primer lugar te aconsejo que no me vuelvas a valorar a mí, estamos aquí para valorarlos a ellos y, en segundo lugar, solo le he puesto un ejemplo gráfico de lo que acaba de suceder", contestó. Xavi Martínez intentó poner paz entre sus compañeros: "Ese vaso a partir de ahora hay que llenarlo de cosas buenas"

Tras el tenso momento, Risto, Laura Pausini, Fernando Montesinos y Xavi Martínez dieron un voto negativo al aspirante,que salió avergonzado del plató.