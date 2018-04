'Supervivientes' vive su noche más terrible tras un desagradable cruce de insultos

Un mes después de su desembarco en los Cayos Cochinos, los supervivientes abandonaron Playa Uva y desde este jueves, se trasladarán a dos nuevas localizaciones. Además, el programa anunció el nombre del segundo concursante que abandonará definitivamente la aventura. La audiencia tuvo que elegir entre los cuatro nominados -Sofía Suescun, Francisco, Raquel Mosquera y María Jesús Ruiz- que pasaría a ser un ‘asilvestrado’ junto a Melissa Vargas y Mayte Zaldívar en El Mirador.

La ex miss España María Jesús Ruiz, recién llegada de Madrid donde ha tenido que viajar para solucionar el litigio que mantiene con su ex Gil Silgado por la custodia de su hija, fue la expulsada de la noche que se batió en duelo con Melissa y Maite. Finalmente, y a pesar de las súplicas de María Jesús Ruiz para ser la expulsada, fue Maite la que puso rumbo de regreso a España.

Por otro lado, un juego de localización sirvió para dirimir qué grupo se ganaba el derecho a vivir en una zona que contará con un kit premium. El publico a través de sus votos decidió como estarían conformados los nuevos grupos. Por un lado: Sofía Suescun, Sergio Carvajal, Hugo Paz, Logan y Raquel Mosquera. Por otro: Alberto Isla, Isabel, el maestro Joao, Romina Malaespina y Francisco.

La convivencia entre los supervivientes cada vez es más complicada. La relación entre Sofía Suescun, con Sergio Carvajal como aliado, con el resto de sus compañeros, cada vez está más dañada y anoche vivió uno de sus peores momento, con acusaciones e insultos incluidos. Tras ver un vídeo en el que se veía a la ex gran hermana criticando a sus compañeros junto a Sergio y Hugo,

Alberto Isla estalló: "Llevamos toda la semana aguantando todo tipo de comentarios. Me cuesta aguantarlo, pero aguanto. Lo que más me molesta que estén juzgando o criticando una serie de cosas desde la parte fácil. Yo estoy aquí porque me han llamado y he aceptado. Lo que estamos viviendo aquí es vergonzoso". A lo que Sofía contestó: "Te han llamado porque le has hecho un bombo a Chabelita". Entonces fue interrumpida por Francisco que alzando la voz le contestó: "¿Por qué no te callas?" y continuó: "Voy a pedir disculpas al publico porque perdí las formas pero no sabes hasta donde puede llegar la paciencia de aguantar insultos. Lo contaré cuando llegue al plató".

A la discusión se unió Sergio que apoyó las palabras de su amiga, algo que caldeó aún más el ambiente: "Eres un manipulador y un perro, caradura. Eres un sinvergüenza.", exclamó Alberto Isla tras ver las imágenes en las que el influencer hablaba sobre su relación con Isabel Pantoja. A éste se unió Francisco, que sorprendió defendiendo a Sofía: "Yo pienso que Sofíatiene buen corazón y buen fondo pero le pierden las palabras. Siempre le he dado buenos consejos. Le tengo cariño y sufro cuando la veo sufrir. Es fácil de manipular y ahora mismo es un muñeco en manos de Sergio."