Las pruebas que demostrarían la infidelidad de Julio Ruz a María Jesús Ruiz

Este miércoles, durante su visita a Sálvame, Julio Ruz se enteró en directo de la identidad de la que podría ser la nueva concursante de Supervivientes: Ekaterina. Se trata de una joven que se hizo conocida tras su paso por Mujeres, hombres y viceversa, donde intentó enamorar a Suso, ex concursante de Gran Hermano. Según desveló el colaborador, Julio podría haber intercambiado mensajes con ella, habrían quedado y ella había grabado las comprometidas conversaciones. El novio deMaría Jesús Ruizdijo no saber si la conocía o no, pero que negaba tajantemente haber mantenido cualquier tipo de contacto con ella.

Durante el programa de este jueves, se dieron más datos sobre el tema y se explicó cómo habían conseguido acceder a esa información. Eva Piña, desde la redacción del programa, contó que los datos llegaron de forma anónima y que al ponerse en contacto con Ekaterina, ésta lo confirmó. "Vimos que su testimonio era solvente, tanto que nos envió más de 200 capturas de pantalla de las conversaciones que tiene con Julio Ruz y un audio de más de dos horas".

Aunque no revelaron todo el contenido de las conversaciones, contaron que Julio Ruz agregó a Ekaterina en las redes sociales donde le enviaba mensajes como: "Me gustas mucho aunque no lo deba decir, tu forma de ser... mi mujer o exmujer, que ya no sé lo que es, me falló y yo decidí defender su imagen, pero no lo algo porque esté teniendo una relación real con ella". Al parecer, ella le contestó con desconfiada y aseguró sentirse "abrumada" ante la insistencia de Julio. Por ello, la periodista concluyó diciendo que su sensación es que era el empresario quien buscaba a Ekaterina: "Yo no he percibido que ella fuera a por él, más bien todo lo contrario".