Mayte Zaldívar desvela que Sofía y Hugo mantuvieron relaciones sexuales en la isla

A estas alturas de concurso no cabe duda de que Sofía Suescun se ha convertido en la protagonista de Supervivientes. Con la llegada de su exnovio Hugo Paz, la navarra ha llegado al límite y no hacen más que discutir a gritos. Sin embargo, detrás de ese aparente odio, se podría esconder algo más.

Mayte Zaldívar desveló en la noche del domingo durante la emisión de Conexión Honduras que Sofía y Hugo mantuvieron relaciones sexuales durante la noche de la evacuación de la semana pasada debido al fuerte temporal. "La cama hacía mucho ruido de madrugada", relató Zaldívar. "Creemos que la pareja eran Hugo y Sofía", aseguró reforzando su argumento en el Maestro Joao, quien también habría oído dichos ruidos "muy característicos".

Quien no se tomó muy bien la historia de Mayte fue Alejandro Albalá a pesar de que voló a Honduras para romper con ella. "Me tiene encendidísimo este tema… Mayte ha explicado una historia que no se la cree ni ella misma. Además, yo viajé a Honduras para dejar a Sofía, está sola y que haga lo que quiera",dijo afectado.