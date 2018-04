Cinco ocasiones en que Alfred despreció a la España que representará en Eurovisión

Las manifestaciones secesionistas de Alfred García, representante de España en Eurovisión 2018, no han cesado desde que entrara en la academia de Operación Triunfo. El concursante se metió al público en el bolsillo gracias a su relación con Amaia Romero. Sin embargo, tras ver la simpatía del cantante por el separatismo catalán, son muchos los que están indignados por la participación del cantante en el festival representando a España.

Cantando "Els Segadors" en TVE

Gracias a la emisión en directo en Youtube, los fans permanecían atentos a todos los movimientos de los concursantes en tiempo real. Ahí pudimos ver los primeros signos del apoyo al separatismo catalán de Alfred García junto con su compañera Nerea. Ambos, entonaron con el puño en alto "Els Segadors", himno catalán, durante una fiesta que organizaron en sus horas libres. Después, se animaron a cantar una versión de "Boig per tu de Sau" y siguieron con "El Virolai".

Sale a la luz su pasado

Lo que terminó por revelar el pasado separatista del concursante fue su perfil de Instagram. Hace meses, compartió fotografías durante una manifestación con esteladas en Cataluña con el texto: "Feliz día de la Diada". En otra imagen de Instagram de la movilización, tituló: "La Buena". Además, escribió hashtags como "independencia".

La Bona #V A post shared by Alfred Garcia (@alfredgarciamusic) on Sep 11, 2014 at 10:40am PDT

Feliç Diada de Catalunya! A post shared by Alfred Garcia (@alfredgarciamusic) on Sep 11, 2014 at 3:25am PDT

Se defiende con la técnica 'Piqué'

Horas después de abandonar la academia de Operación Triunfo, Alfred, cuarto finalista, tuvo que enfrentarse a su pasado con la prensa. Nada más finalizar su participación en OT y tener acceso a sus redes sociales, Alfred borró los hashtags independentistas de las fotografías (pero no las propias imágenes). En la rueda de prensa tras la final, Alfred habló sobre el tema: "Nunca me he declarado independentista". "No soy político, soy músico y me dedico a la música". "Mis ideas políticas son personales y las tengo para mí, para mis adentros. Incluido lo que yo vote. Me han dicho que se ha comentado sobre una fotografía mía en la Diada de Cataluña. Cada uno en su región celebra sus cosas. Y yo celebro la Diada porque soy catalán. Me hice esa foto porque estábamos en un momento histórico. Nunca me he declarado independenista. Es más, no soy independentista. Esa foto es de 2014 y tenía 16 años. He cambiado yo, pero creo que ha cambiado mucho más la política catalana. Todo ha cambiado mucho", comentó, intentando justificar sus polémicas fotos.

Errejón se deshace con el 'triunfito'

Aprovechando el tirón de la edición de Operación Triunfo 2017, Podemos utilizó a los concursantes para hacer política. Durante un programa de Salvados, Iñigo Errejón se deshizo en elogios con los representantes de Eurovisión: "¿Cuándo nos hubiéramos imaginado que en España iba a triunfar un reality show en el que la gente normaliza la diversidad sexual y la diversidad lingüística en nuestro país? Eso es un avance cultural mucho más importante del que podemos hacer muchos de los políticos. O, por ejemplo, en el que se pone en valor más la cooperación que la competencia. Eso nos está diciendo algo de hacia donde quiere ir nuestro país", aseguró.

El otro día @jordievole me preguntaba sobre la importancia de OT: @Alfred_ot2017, @Amaia_ot2017 y sus compañeros son referentes de un sentido común de época y de una generación que quiere cooperación, diversidad, solidaridad e igualdad. Son reflejo del país que viene. pic.twitter.com/Dx2gD9W0IA — Íñigo Errejón (@ierrejon) March 20, 2018

El tuit tuvo respuesta por parte de Alfred, que usando el mismo tono de izquierda trasnochada a la que nos tienen acostumbrados en el partido morado, tuiteó: "Muchas gracias @ierrejon. Para mi y para muchxs otrxs jóvenes sería un honor hablar con @jordievole y contigo sobre todos estos temas. Muchxs artistas en este país han sido silenciadxs y juzgadxs por sus creaciones, gran parte durante la dictadura. La historia se repite.(…) Al igual que con las refugiadas y refugiados sirios, la historia también se repite. Pues... ¿Cuantos españoles fueron refugiados durante la Guerra Civil? ¿Hablamos sobre otros países europeos y sus guerras?".

Al igual que con las refugiadas y refugiados sirios, la historia también se repite. Pues... ¿Cuantos españoles fueron refugiados durante la Guerra Civil? ¿Hablamos sobre otros países europeos y sus guerras? — Alfred García (@Alfred_ot2017) March 21, 2018

El representante de España regala 'España de mierda'

Este lunes se celebró el día de Sant Jordi. Una jornada muy especial en la que el libro cobra un gran protagonismo. Aprovechando el día, Alfred publicó en Twitter un vídeo en el que su compañera Amaia muestra orgullosa el libro que éste le ha regalado. Y el título no es otro que España de mierda, de Albert Pla, junto a una tradicional rosa. El libro es un periplo quijotesco protagonizado por un cantante uruguayo y su representante, que se embarcan en una gira de conciertos por varias ciudades españoles.