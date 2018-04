Saray apuñala en la distancia a Sofía Suescun desvelando su gran mentira

El paso de Saray Montoya por esa fiesta de audiencia que es Supervivientes solo puede calificarse de fugaz. Pero no tranquilo, en tanto la prima de Farruquito se las ha arreglado para tenerlas con casi todo el mundo, desde María Jesús Ruiz hasta Jorge Javier Vázquez, pasando -por supuesto- por Romina Malaspina, que provocó una pelea que derivó en la expulsión de Saray.

Un suceso que nunca fue mostrado por la cadena, siempre ávida de imágenes polémicas, por lo que solo cabe certificar 1) su autenticidad y 2) que esta vez los tortazos fueron "reales". En todo caso, Saray ha tenido que pedir disculpas por activa y por pasiva, y de paso encajar críticas como la de Kiko Hernández en su visita a Sálvame, que la calificó de simplemente "insoportable".

Saray en Sálvame | Telecinco

Pero la invitación de Sálvame también sirvió a Saray para hacer lo que mejor sabe, es decir, malmeter. Esta vez su regalito fue para Sofía Suescun, que en su primera etapa en Honduras ha vivido de su crisis romántica con Alejandro Albalá, una trama explotada hasta la extenuación y ya extinta en su memoria sentimental (de Sofía y los espectadores, pero no -suponemos- de Alejandro). La ex tronista y el ex de Chabelita rompieron en directo tras varios tiras y aflojas relacionados con lo de siempre: la constante tendencia a la infidelidad de ella.

"Todavía están juntos, ha sido una 'queda' de los dos para que se forme todo esto". Hay dos posibilidades sobre el bombazo soltado por la vecina de Las tres mil viviendas: que sea verdad -lo que supondría haber desvelado toda la estrategia de Sofía- y que sea mentira -lo que no deja de suponer un descrédito y hasta un insulto hacia ella-. Se trata, en todo caso, de un ejemplo más de que la venganza es un plato que se sirve frío, y que Saray ni olvida ni perdona.

La fuente serían "unos amigos de él", explicó la diseñadora, bien feliz de mellar la reputación de una de sus íntimas enemigas en la isla de Honduras. Porque ya sabemos que la pandilla de Alejandro y Chabelita está llena de traidores.

Puede que Saray haya sido expulsada, pero sigue influyendo todo lo que ocurre en la isla.