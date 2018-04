Alberto Isla confiesa cómo gastó su fortuna en exclusivas: "Era un puto loco"

Alberto Isla es una de las sorpresas (positivas) de este Supervivientes. El marido de Chabelita ha conseguido, hasta cierto punto, cambiar su imagen por la de un tipo más responsable y aplicado de lo que se esperaba.

Bien es cierto que con huracanes como el de Sofía Suescun, Isla tiene difícil destacar en el reality, pero lo logrado hasta el momento (boda garífuna incluida) tampoco resulta moco de pavo.

Esta semana, Alberto ha sorprendido con una revelación muy personal en la que demuestra esa sinceridad que antes no se le atribuía. El superviviente confesó cómo perdió todo el dinero de sus numerosas exclusivas en "esa época" anterior a la de hombre enamorado y padre devoto, y lo hizo sin que nadie se lo pidiera.

Junto a Isabel Castell y el cantante Francisco, Alberto Isla -sumergido hasta el cuello en agua- reflexionó amargamente sobre su futuro laboral, que intenta evitar que sea "de camarero o de albañil". "¿Qué empresa me va a contratar? Ninguna. Mando un currículum y ya lo sabe todo el pueblo entero".

"No invertí porque tenía 19 años y tenía la cabeza en otro sitio. ¿Con 300.000 euros vas a hacer caso a lo que dice tu madre?", dijo sobre todo el dinero desaparecido de su bolsillo. "Me comprobaba lo más caro, lo más lujoso. Me iba a Versace y me cogía la camiseta más cara. Hasta que se fue yendo el dinero".

"Yo pensaba con la polla. Se fue acabando el dinero y me quedé sin amigos". Alberto -tal y como él mismo dijo- llegó a dar 1.000 euros a amigos que simplemente no tenían dinero pasa salir. "He llegado a tirar dinero por la ventana del coche. Yo era un puto loco", dijo lamentándose, pero con total sinceridad.