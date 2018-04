Los espectadores descubren las trampas de 'Supervivientes'

La última prueba de recompensa realizada este martes ha levantado las sospechas de los espectadores, que no tardaron en mostrar su descontento en las redes sociales. María Jesús Ruiz y Alberto Isla fueron los protagonistas de la polémica tras la ejecución de una prueba en la que se produjo, supuestamente, un tongo.

Para el reto, el programa enfrentó a los dos equipos en duelos por parejas a un "pulso garífuna", que en realidad se trataba de un pulso tradicional pero en el que el perdedor sería bañado en barro. Para realizar correctamente la prueba, los codos tendrían que estar sobre la mesa, no levantarse de la silla y no hacer fuerza apoyando el cuerpo sobre la mesa.

La primera en ser cuestionada fue María Jesús Ruiz, que ganó el duelo a Sofía Suescun infringiendo claramente las normas, pues apoyó su cuerpo sobre la mesa, tal y como se hicieron eco las redes sociales. Por su parte, Alberto Isla tuvo que repetir su duelo con Sergio por incumplir las normas, sin embargo, la segunda ronda fue aún peor y el cubo de barro cayó encima de Sergio debido a un movimiento de Alberto. Además, incluso puede apreciarse como Alberto se encuentra con el cuerpo levantado del asiento antes de acabar su pulso.

#TierraDeNadie6 María Jesús apoyando el cuerpo en la mesa pic.twitter.com/MQD8dAdQOK — Judith (@Judit333) April 24, 2018

Claramente el cubo cayó por el golpe que dio Alberto Isla. Se puede apreciar en este gif. #TierraDeNadie6 pic.twitter.com/YfEAnkF8ga — M (@casasola89) April 24, 2018

El propio Sergio solicitó la visualización de las imágenes, asegurando que el juego no había sido limpio. Lara Álvarez y la organización no comprobaron lo que aseguraba el concursante: "No voy a consentir que nunca más se ponga en duda una prueba, ya que la organización no tiene especial interés en que gane ninguno de los grupos o concursantes", se limitó a decir.

Finalmente, y tras el revuelo causado en las redes, Jorge Javier Vázquez reconoció su error durante la prueba entre Alberto y Sergio, dando a los dos como ganadores y recibiendo un suculento desayuno.