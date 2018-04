Aída Nízar cumple expectativas en 'GH Italia': gritos y forcejeos por un tiramisú

Aída Nízar sigue arrasando en la televisión italiana con su participación en Gran Hermano. Como era de esperar, la vallisoletana no ha tardado en ser la estrella absoluta del reality. Ya antes de empezar, protagonizó un divertido momento cuando la organización del concurso emplazó su entrada a la casa para la siguiente semana al quedarse sin tiempo de emisión. Nízar se negó a abandonar el plató y un guardia de seguridad tuvo que sacarla fuera del plató.

Finalmente, la gran hermana entró en el concurso y la convivencia con sus compañeros no empezó nada bien. El clima de tensión cada vez es mayor hasta el punto que protagonizó un duro enfrentamiento con Baye Dame, conocido drag-queen en Italia. La tensión comenzó con las quejas de Nízar por la suciedad de la casa. Tras ello, reconoció que había "vomitado tres veces porque se encontraba mal" y no lo había limpiado. Una situación que indignó a sus compañeros.

Este miércoles la situación ya era insostenible, y los concursantes organizaron una barbacoa y prepararon tiramisú con la idea de tomarlo después de la cena. Tras la barbacoa, Nízar quiso comer su trozo de tarta algo que no gustó a Baye Dame que le recriminó "que no era el momento". Ella no hizo caso a las palabras de su compañero y se produjo el enfrentamiento.

El concursante pidió que dejase el postre mientras le sujetaba del brazo. "¡No me toques!", le gritó Nízar que terminó de enfadar a su compañero el cual empezó a echar su aliento en su cara ante la sorpresa de la vallisoletana y del resto de concursantes. Con la trifulca, el postre cayó al suelo y todos se echaron encima de Nízar. "Te llevo viendo desde el primer momento. ¡Eres un agresivo!", dijo a Baye. "Vete a tu casa! ¡Ridícula! ¡Bufona!", contestó él. Nízar no perdió la calma y mientras su compañero seguía echándole el aliento, ella le pedía que dejase de tocarla. Finalmente, sus compañeros consiguieron separarlos pero la tensión entre ellos parece que no ha acabado.