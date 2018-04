Preocupación por Raquel Mosquera: ¿debería seguir en 'Supervivientes'?

La gala 7 de Supervivientes comenzó con un mensaje de calma para el entorno de Raquel Mosquera, que esta semana ha tenido varios problemas de salud. La concursante se sintió indispuesta y ya durante la prueba del martes tuvo una bajada de tensión. Pasadas las horas, el equipo médico del programa decidió atenderla, hacerle un chequeo y evacuarla para estudiar mejor su situación. Además, Mosquera estuvo 14 días sin ir al baño.

Aunque volvió a la playa, al día siguiente sufrió una recaída, por lo que volvió a ser evacuada y los especialistas le obligaron a no hacer sobreesfuerzos además de subirle las calorías de la dieta. "La dieta tendrá un poco más de calorías. Se le dio café y una magdalena por decisión médica", explicó Jorge Javier Vazquez leyendo el comunicado oficial. En los próximos días, se decidirá su continuidad en el programa por motivos obvios de salud.

Durante la conexión en directo, Raquel confesó que se encuentra muy bien. "Gracias al gran grupo de médicos que me han atendido he mejorado bastante. Me bajó muchísimo la tensión, tenía mareos, vértigos y poca fuerza. Me cuidaron, me pusieron suero y ahora estoy como una rosa". Raquel tiene muchas fuerzas y ganas de seguir, pero no quiere ser "insensata" y reconoció que "lo suyo es esperar". Su hermana aseguró desde el plató de Supervivientes que sus bajadas de tensión son habituales en la familia.

Concursante con medicación

La salud de Raquel Mosquera no es igual que la de sus compañeros de concurso. Ella misma reconoció en un momento de sinceridad que se medica, algo que afecta a su concurso. "Por la noche me tomo unas pastillas que me dejan dormida y ellos se van muy tarde a por cangrejos", comentó tras un rifirrafe con Fernando Marcos cuando éste insinuó que no cumplía con sus tareas. Su medicación es la causa por la que Raquel habla más despacio y se le traba la lengua, ya que los médicos incluso le suben la dosis para evitar picos de euforia.

A pesar de todo, sus seguidores tienen claro que Raquel es la clara ganadora del concurso por su esfuerzo y entereza, prueba de ello los constantes mensajes de apoyo en redes sociales.

Raquel Mosquera está siendo una campeona y una maravillosa concursante y persona. Ojalá mi niña se recupere. #SVGala7 — Señor de Malyshkina (@Rajetx) April 26, 2018

Las ganas de supervivencia que tiene Raquel Mosquera aún estando débil demuestran que es una auténtica guerrera. Go Raquel, Go. #SVGala7 — M (@casasola89) April 26, 2018

Solo espero que Raquel Mosquera no tenga que abandonar. 😢 #SVGala7 — Pirata de Aitana💛 (@PirataGH) April 26, 2018