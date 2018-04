Denuncian "maltrato psicológico" en 'Supervivientes'

La tensión existente entre Sofía Suescun y Hugo Paz no ha cesado desde que el extronista se incorporara como nuevo concursante de Supervivientes tras el abandono de María Lapiedra y Adrián Rodríguez. Los enfrentamientos de la expareja cada vez son más sangrantes hasta el punto de que la concursante ha llegado a decir que "lo machacará hasta que consiga hacerle abandonar".

En plató, la madre de Hugo denunció lo que considera "maltrato psicológico"hacia su hijo por parte de Sofía. "Le he perdido todo el cariño que todavía le tenía. Porque ya basta con el maltrato psicológico que está sufriendo. Le ha estado machacando todos estos días y es muy injusta. Es insoportable lo que mi hijo está aguantando. No se le pueden hacer más humillaciones por parte de Sofía, ya basta".

También aprovechó para opinar sobre las afirmaciones de Maite Zaldívar, que aseguró que escuchó unos ruidos provocados por un posible encuentro íntimo en la otra habitación durante la gran tormenta de hace unas semanas entre Hugo y Sofía. "No creo que haya pasado nada entre Hugo y Sofía y, por supuesto, no me gustaría. Después de tanto maltrato psicológico continuamente hacia mi hijo, todos los días. Con todo el cariño que le tenía a esa chica...".

A pesar de las palabras de su madre, Hugo intentó poner paz en su relación con Sofía. Este miércoles por la noche, la pareja conversó y llegaron a un entendimiento: "Quiero decir que Hugo me ha pedido perdón por lo que ha hablado fuera, para que así podamos tener una mejor relación aquí. Yo se lo agradezco, pero ahora tiene que demostrármelo de verdad. Aún así le nominó", dijo Sofía mientras depositaba su voto durante el turno de nominaciones. Hugo confirmó las declaraciones de su exnovia y nominó a Melissa como muestra de su buena voluntad.