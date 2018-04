El Teatro Real donde Salomé ganó Eurovisión en el año 1969 fue el lugar elegido por Alfred y Amaia para despedirse de la prensa española antes de poner rumbo a Lisboa. Los representantes de España en la LXIII edición del certamen musical tendrá lugar los días 8, 10 y 12 de mayo. Junto a ellos viajarán Roberto Leal, Julia Varela y el locutor Tony Aguilar.

En la rueda de prensa previa a su viaje, Chic habló con Amaia que señaló que lo que más le importa es "quedar contenta con la actuación. Nos sentimos muy preparados para lo que vamos a hacer y tampoco tenemos motivos para estar nerviosos. La posición no nos importa mucho porque al fin y al cabo, no depende de nosotros. Solo nos centramos en hacer una buena actuación y estamos con adrenalina y motivación". "Deseamos que no haya ningún problema, estar a gusto y pasarlo con las personas que queremos", contó Alfred.

Con respecto a la puesta en la escena que tendrá su actuación en la gran final del sábado, avanzaron que únicamente estarán ellos sobre el escenario: "Aunque en algún momento se pensó en incluir bailarines, pero se descartó", señaló Alfred. Además, al no poder tocar instrumentos en directo, tampoco acompañarán su actuación con guitarra y piano: "Estamos súper contentos con la escenografía y va a quedar algo que es muy natural, al final. Simplemente somos nosotros, con nuestras cosas. Esa va a ser la escenografía", comentó Amaia.

Preguntados por sus rivales en el certamen, Alfred apuesta por "canciones que aporten algo, como Francia e Italia, con mensajes valientes". Amaia se decanta por Francia: "En realidad, no tenemos rivales, o no es algo en lo que nos fijemos. Los vemos más desde fuera y no pensamos en que nos puedan ganar porque puede pasar cualquier cosa. Nos mucho Francia pero no nos hemos parado a pensar en que sean unos rivales duros".

También les preguntamos por el controvertido libro España de mierda que Alfred regaló a Amaia el día de Sant Jordi: "Nos sorprendió bastante, porque no nos lo esperábamos. El libro no trata nada de eso", insistió Amaiaaludiendo a las explicaciones que ambos dieron tras la polémica. "Habéis hecho la promoción mas grande de la historia para un libro", aseguró el joven que en diversas ocasiones ha manifestado su simpatía hacia los separatistas catalanes. Al preguntarle si no buscaba la provocación mostrando el regalo en las redes sociales, el joven prefiere echar balones fuera: "No se veía el titulo. Es como una cosa de niños...", se limitó a decir con cara de circunstancia. "Pero es respetable que la gente lo piense", señaló Amaia quitándole hierro al asunto.