El drama de María Jesús Ruiz: "Pierdo la salud por el ano"

Los concursantes de Supervivientes empiezan a tener los problemas de salud típicos de la estancia en Honduras. Mareos, ansiedad, vértigos y, por supuesto, estreñimiento. María Jesús Ruiz lo está pasando muy mal por culpa de sus problemas intestinales, que le están dando fuertes dolores abdominales.

En la noche del domingo en Conexión Honduras, el programa emitió unas imágenes de la sevillana muy agobiada y sin poder reprimir las lágrimas. "Me he puesto a apretar como si fuera un parto ya, y me he reventado. No puedo ni caminar, ni sentarme, ni nada. Voy a explotar", le explicó a sus compañeros. La exmiss España ha pasado muchos días sin poder evacuar y su desesperación la ha puesto al límite y no se ahorró ni un detalle en su explicación: "Estoy asustada. Estoy que pierdo la salud por el ano. ¡Son bolas duras como si fueran bolas de billar! Es que es horrible, lo estoy pasando fatal". El esfuerzo fue tan grande que creyó haberse "partido el culo".

Francisco tuvo un problema parecido. Hace unos días el cantante lo pasó muy mal y minó la convivencia con el resto de supervivientes. Después de pasar varios días estreñido, pasó a sufrir fuertes diarreas continuadas.

Muy llamativo fue el caso de Mila Xiémenez en el mismo concurso en 2016. Y es que la colaboradora de Sálvame tuvo que interrumpir su participación para visitar a un médico que vigilase su estado, tras asegurar que llevaba 18 días sin ir al baño.