Mila Ximénez confiesa entre lágrimas que quiere dejar 'Sálvame'

Esta semana Mila Ximénez y Terelu Campos son las protagonistas de la revista Lecturas. Las colaboradoras de Sálvame, amigas en el pasado y "enemigas" ahora, se sentaron frente a frente para "decirse a la cara lo que siempre han callado". Pero lo que pretendía ser un careo para solucionar las rencillas del pasado, ha terminado por agotar la paciencia de Mila.

En la tarde del martes, Mila reconoció que el fin de semana se planteó dejar el programa y casi tenía la decisión tomada. "Hablo mucho con Cristina Soria cuando estoy mal y desorientada. En vez de cogerme un rebote en plató la llamo y hablamos. Este fin de semana estaba decidida a dejar el programa, y eso lo saben Kiko Hernández y más compañeras".

"Cuando yo entrevisté a Terelu, me di cuenta de muchas cosas, del funcionamiento del programa a veces, de actitudes mías, de lo que sucede aquí, de que se está creando un ambiente muy competitivo. El éxito de uno es el fracaso de otro". "Ya tengo una edad que necesito disfrutar de lo que tengo, de lo que he ganado y yo me quiero ir y no quiero volver (...) Yo he dejado de trabajar los sábados porque ya no tengo capacidad física y mental", explicó al borde del llanto.

"Quiero sentirme libre, si mañana me da un infarto veo que me quedarían muchas cosas por hacer", reconoció Mila dejando en el aire su continuidad en el programa. Paz Padilla, sentada a su lado, trató de calmar a su compañera. "Hemos aprendido a sobrevivir en el programa, nos hemos dejado la piel por el programa. Y sí, también sabíamos que a veces estábamos haciendo daño, pero lo hacíamos por el programa".

A pesar de esta sincera reflexión de Paz Padilla, Mila Ximénez rompió a llorar. "Me cuesta la propia vida venir a este programa, no me gusta el ambiente, no me gusta estar aquí, no me gusta lo que se produce. Mi vida personal tiene mucha más riqueza que la vida profesional". ¿Será la productora capaz de mantener a una de sus colaboradoras más veteranas?