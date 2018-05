Un accidente del maestro Joao deriva en el momento más asombroso de 'Supervivientes'

El maestro Joao vivió su propia odisea de dolor y perdón en Supervivientes. Todo comenzó cuando el vidente tropezó con la raíz de un árbol en medio de un ritual con un coco. Tras una pérdida de contacto con el suelo y una gran caída que preocupó a todos los demás participantes (María Jesús Ruiz gritó "¡te has reventado!" cuando el maestro mordió el polvo) el maestro tuvo que salir de la isla para que le miraran la herida.

El resultado no fue un "agujero", como lo describió María Jesús (esta semana especialmente apropiada) pero sí una herida que requirió de limpieza así como cinco puntos internos y trece externos en la pierna. Cuando Joao volvió, lo hizo emocionado –suponemos por el dolor– y entre vítores de sus compañeros.

Joao perdona al árbol | Telecinco



Enseguida el maestro quiso quedarse a solas con el árbol con el que tropezó. Pero lejos de mostrarse vengativo con la traicionera planta que ha mermado su motricidad, el vidente descargó todas sus emociones en su tronco. Y a estas alturas de programa eran muchas.

"Hola árbol. Gracias por recoger el ritual para que vengan nuestras personas a vernos. Siempre me quitáis toda la mala energía. No sé si hice algo que te molestó cuando he venido por las noches. Árbol, espero que crezcas fuerte, que cumplas mi ritual y que lo siento. No ha sido culpa tuya, ha sido culpa mía", fueron sus emocionadas palabras, pronunciadas sobre una música bíblica que le otorgó el ambiente adecuado. Bravo.