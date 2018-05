Paz Padilla da el paso que sus compañeros esperaban: "He sido cruel"

Emocionante tarde la que se vivió este miércoles en Sálvame. Tras las lágrimas de Mila Ximénez asegurando que estaba decidida a dejar su silla en el programa de Telecinco por el mal ambiente que se genera en ciertas ocasiones, Paz Padilla decidió hablar con ella y pedirle perdón por ser parte de su problema.

"Quiero pedir perdón a todos los colaboradores de Sálvame. A Mila, Kiko, Lydia, Karmele... En un momento dado sí lo daba todo por este programa. A veces era muy incómodo y hacía preguntas que sé que estaban haciendo daño. Pensé que era lo que tenía que hacer y lo que se me estaba pidiendo en ese momento. Muchas veces yo decía 'la Mari Paz' no es esta. Pero esta es la que tiene que estar en la pista del circo y a veces tengo que ser bastante cruel", dijo Paz visiblemente emocionada.

"Cuando yo salía de aquí me iba sufriendo. No me siento cómoda en el conflicto. No soy feliz haciendo daño a la gente. Un día tomé la decisión de no volver a hacerlo. Que hablaría y preguntaría lo que a mí me saliera del corazón. Que no haría nunca daño a un compañero sabiendo que lo estoy haciendo. A Rosa Benito, Kiko Matamoros, Raquel Bollo... a todos los que habéis pasado por aquí, os pido perdón", continuó la presentadora.

Mila aceptó las disculpas con lágrimas en los ojos, pero optó por no contestar a su compañera.