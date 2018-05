Unas crueles palabras de Sofía Suescun hunden a María Jesús Ruiz

Una semana más, la gala de Supervivientes 2018 giró en torno a Sofía Suescun. Tras enfrentarse a los hombres de la isla por señalarla como una de las concursantes más débiles de la edición, la ex gran hermana también tuvo una duras palabras hacia su compañera María Jesús Ruiz y su pasado sentimental y televisivo.

"No tiene ni puta idea de belleza, porque sino que me explique que hace acostándose con el hombre que se metía en la cama cada noche solo por tener un poco de protagonismo. Antes de meterte en la cama con ese señor tienes que ir a vomitar, o tomar una pastilla para dormir", comenzó diciendo Sofía en el vídeo que mostraron a María Jesús, haciendo referencia a su relación con José María Gil Silgado. "El día de mañana sus hijas estarán avergonzadas de ver a su madre aquí".

"Habla ella de ansias de fama de Logan. ¿Ansias por fama? Ansias por fama tú que te acuestas con un señor como ese que tiene que dar bilis. Por dinero o por salir en la tele, o ir a un evento con gente conocida. Eso sí que son ansias de ser famosa. Teniendo el currículum que tiene no puede hablar con esa prepotencia. Que es conocida por acostarse con un señor que, si lo ves...Hay cosas muy feas, raras y sucias. Es una envidiosa, una rabiosa", continuó Sofía.

Tras el vídeo, y haciendo un esfuerzo por evitar las lágrimas, María Jesús Ruiz contestó a la concursante mirando a cámara: "No quiero darle ni un minuto de gloria a esta señorita. Solo decir que quiero a mi familia y que haré todo lo posible porque se sienta orgullosa de mí. Hay que ganarse el respeto de la gente, y para eso hay que ser persona. La supervivencia en la vida no se limita solo a un programa".

Sofía solo no pidió perdón a su compañera sino que continuó con su alegato: "Todo esto sucede porque se meten conmigo. Que no lo hagan y no diré nada. Ahora ya lo saben, que aprendan todos", concluyó.