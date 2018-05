¿Que pasaría si de la noche a la mañana, pasases de ser un de los rostros más conocidos de la televisión a caer en el olvido? De esta idea surge la divertida obra de teatro escrita por la periodista y guionista Alejandra Alloza: Reciclando a un famoso. Para la representación cuenta con la presencia de Pepe Herrero y Ania Iglesias, dos de los concursantes de Gran Hermano más recordados de la historia del concurso. En la obra, y tras ser olvidados por los espectadores, los ex concursantes deciden crear una agencia de coaching para ayudar a ex famosos a superar los traumas e inseguridades que se desarrollan al alcanzar la fama de forma instantánea.

"Conocí a Anai y Pepe y me contaron sus experiencias y con ello creé la historia y ellos aceptaron. Por un lado clásico es teatro clásico, pero el mensaje es interesante y muy actual porque Pepe y Ania se representan a ellos mismos. Se ríen de sí mismos y hacen una especie de terapia colectiva para superar la fama", comentó Alloza durante su visita a Es la mañana de Fin de Semana. "En las conversaciones que mantienen los dos protagonistas hay muchas claves sobre como funcionan el negocio de la televisión. Es un reflejo del mundo en el que vivimos, la atracción por querer ser un personaje notorio".

Por su parte Pepe Herrero (Gran hermano 7), que también visitó los estudios de esRadio, habló sobre la hipocresía de la sociedad con respecto a la fama: "Nuestra obra, al igual que la sociedad, es hipócrita. En ella vivimos en una realidad en la que hacemos de coach con gente que ya no tiene fama e intentamos ayudarles a que lo superen, pero en nuestro interior, nosotros queremos seguir siendo famosos. (...) La fama siempre ha estado ligada al público. Hay que adaptarse a lo que el público quiere en cada momento. El país que tenemos se parece a lo que sale en Telecinco. Probablemente sea un problema, pero es así".

Durante la entrevista, Pepe tambiénhabló sobre el fenómeno Sálvame y lo que ha supuesto en la televisión española: "Es un producto maravillosamente hecho. Han revolucionado el mundo de la televisión y muchos programas han copiado su fórmula. Es un programa que te hace sentirte superior moralmente desde tu casa. Nos gusta el morbo y por eso han invertido en la fealdad, en gente comiendo… todo lo que no se hacía antes lo han convertido en un producto".

Además, confirmó que su relación con Kiko Hernández sigue siendo nula después de que el colaborador de Sálvame asegurase que le tiene envidia y que lo único que quiere es su puesto de trabajo: "No tenemos ningún tipo de relación. Como producto, Kiko es fantástico, es capaz de hacer algo que yo no sería capaz. No podría disfrutar haciendo lo que él hace. Aunque él lo piense, no le tengo envidia".