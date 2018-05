Desolador incidente de Francisco con un astuto gusano

Primero fue una tortuga traicionera la que mordió a María Jesús Ruiz, luego un cangrejo el que arremetió contra Isabel Castell. Pero tras éstos y otros incidentes con los animales de la isla de Supervivientes, el más terrible y doloroso ha sido el sufrido por el cantante Francisco y un gusano marino urticante que le ha causado un terrible dolor.

La fauna de Honduras ha jugado una nueva mala pasada a los náufragos de Telecinco. "¿Para qué coges un gusano con pelos?", preguntó el maestro Joao al ganador de la OTI, mientras veía cómo sus manos se hinchaban y éste gritaba de puro dolor.

"Pensé que me valdría para pescar", dijo Francisco, que adoptaba posturas que ni sus fans más acérrimos habían visto. El cantante describió al agresor como un "gusano marroncito de unos diez centímetros con unos pelos blancos".

María Jesús cura a Francisco | Telecinco

El dolor era tan intenso y prolongado que ni siquiera el agua paliaba el malestar. "No se pasa, no lo puedo aguantar, que me pongan algo", gritó Francisco. María Jesús Ruiz fue la encargada de darle el tratamiento: "Esto es muy fuerte, pero tarda cincuenta minutos en hacer efecto. Tienes que aguantar como un campeón", dijo al cantante, completamente fuera de sí.