La incómoda visita de Roi ('OT') a 'Sálvame': "Lo que he vivido me parece rastrero"

Operación Triunfo fue el fenómeno televisivo de la temporada y sus concursantes, auténticos ídolos de masas que llaman la atención por donde quiera que vayan. La última polémica la ha protagonizado Roi Méndez, uno de los más queridos de la última edición. En la tarde del martes, su novia Cris tenía programada una actuación en Sálvame ya que la joven asturiana es una de las concursantes de Factor X (Telencinco). Aunque Roi solo acudió al programa para acompañarla, Carlota Corredera quería unas declaraciones del joven aunque el momento no estuviera en el guión.

Mientras la presentadora anunciaba que Roi se encontraba en el plató, la cámara enfocó al gallego, que no sabía dónde meterse. "Esto es lo que se conoce como un atraco", dijo Corredera riéndose mientras Roi no podía disimular su sorpresa. Carlota intentó mantener una conversación con él, pero apenas pudo sacarle unas cuantas palabras.

Se notaba que Roi no estaba muy contento, algo que confirmó poco después en su cuenta de Twitter. "Lo que he vivido hoy me parece rastrero y de muy mal gusto. Estas cosas se avisan y como comprenderéis no me hace ninguna gracia salir en un programa que ha criticado tanto a mis compañeros. Simplemente iba a acompañar a mi novia", escribió, para seguir con un hilo de tuits que mostraban su claro enfado. "Nadie me saludó estando allí, incluso me preguntaron si era bailarín. Después de sacarme sin permiso me mandan firmar los derechos de imagen". Ante la cascada de comentarios quiso aclarar que "en ningún momento me meto con la cadena", ya que su novia tiene un compromiso con Telecinco.