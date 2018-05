Una renovada Ágatha Ruiz de la Prada encuentra en Marhuenda un gran apoyo

Hace un año que Ágatha Ruiz de la Prada pasó por uno de los peores momentos de su vida consecuencia de su divorcio de Pedro J. Ramírez, pero ahora vive su etapa más dulce, fiel reflejo de que no hay mal que por bien no venga. La diseñadora española más icónica y reconocida a nivel mundial fue la última invitada a los encuentros del periódico La Razón, donde rodeada de amigos y con su habitual sentido del humor, hizo un repaso de todo lo ocurrido en su vida en el último año, que ha estado cargado de trabajo, diversión y orfidales.

"Me quedé con un trauma y sin periódico", comenzó la diseñadora recordando a su exmarido, pero tras su fichaje como columnista de La Razón, se siente "mil veces más mimada que antes". Y es que su entorno ha sido su mejor ayuda para superar el divorcio, sobre todo sus amigas más cercanas, a quienes dejaba pensar por ella cuando más falta le hacía. "Todo lo que me han dicho, lo he hecho. Desde tomarme un orfidal por las noches -solo hubo dos noches que no me lo tomé y fueron toledanas-, o ver series como Downton Abbey. ¡Yo nunca había visto una película en el iPad!, dijo divertida.

En su entorno más cercano, destacó la especial amistad que le une a Francisco Marhuenda, director de La Razón, que le ha invitado a más de una cena. "Nos hemos hecho íntimos, aunque bebe menos de lo que me gustaría... Siempre que nos vemos, nos divertimos una barbaridad a pesar de que solo bebe agua. Estoy muy agradecida". Y es que la columna que comparte con su hija Cósima en el periódico es una de las cosas más divertidas que le han pasado este año. "Vivir esto está siendo una gozada. Yo me he quitado un peso de encima... o como dice un amigo, 'un Pedro' de encima".

La vida ha cambiado por completo para ella, pero el trabajo ha sido uno de los pilares fundamentales. "He seguido trabajando desde el primer día y poco a poco me he ido reincorporando. Me ha venido bien, porque si tienes que ganar dinero porque no te queda más, tienes que tirar para delante... Muchas veces te hacen un favor con las cosas más insospechadas". "Es muy importante tener un trabajo que te guste. Nunca me habían pasado más cosas bonitas que durante este año. Hasta hace una semana yo estaba muy preocupada por mi segundo año porque nunca había tenido un año tan apasionante. De repente te pegan un palo, pero todo el mundo te mima. Este año a mí no me ha fallado nadie.

Amor y redes sociales

Durante este último año, "el más emocionante" de su vida, también ha tenido tiempo para pensar en el amor. Ágatha es imagen de una web de citas para solteros de más de 50 años. "Me parece fatal que lo hagan los señores, pero a mi también me gustan más jóvenes. De repente me ha gustado un poco...", aseguró, haciendo reír los invitados. "Cuando me propusieron esto, lo encontré genial. Yo no me hubiera atrevido a buscar un novio por internet, pero si me dan un empujón para hacerlo y además me pagan...". También se ha refugiado en las redes sociales y está muy volcada en su perfil de Instagram, donde ha encontrado una forma de comunicarse con mucha gente. "Si te divorcias, un buen Apple y a tirar para delante".

Ourtime.es A post shared by Agatha Ruiz de la Prada (@agatharuizdlprada) on Apr 25, 2018 at 4:33am PDT

Entre los proyectos de los que se siente más orgullosa están sus desfiles por todo el mundo, la colaboración con la empresa N.H. Ruiz para la que diseñó un autobús que recorre toda Europa o su próximo libro. En él explica cómo un año que empieza siendo muy difícil por su divorcio y la clausura de sus tiendas en París, Nueva York y Milán (capitales del mundo de la moda), termina siendo apasionante. Motivos para ser feliz, no le faltan.