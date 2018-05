El indignante plantón de David Bustamante tras coincidir en un acto con su supuesto romance

Este miércoles el destino hizo coincidir la portada de la revista ¡Hola!, donde David Bustamante sale acompañado de Yana Olina, su nueva ilusión y compañera de baile en Bailando con las estrellas, con la presentación ante la prensa del talent de TVE donde ambos estaban convocados. El cántabro tenía que enfrentarse a los medios de comunicación tras la publicación de las imágenes compartiendo espacio con la bailarina. Visiblemente molesto e incómodo durante el acto, el cantante forzó sus sonrisas y su naturalidad fingida llamó la atención de todos los presentes.

En las fotografías publicadas por ¡Hola!, se pudo ver a la pareja de la mano tras uno de los primeros ensayos del programa. Se trata de una joven de origen ruso, de treinta años y que en la actualidad es bicampeona de España en la categoría absoluta en diez bailes, semifinalista de Europa y del Mundo, entrenadora titulada, juez nacional y directora de competiciones. Un don para el baile que pudo demostrar durante la presentación del programa junto al resto de sus compañeros ofreciendo una coreografía como avance de lo que veremos a partir del martes en TVE.

Sin embargo, durante la convocatoria evitaron cruzar miradas y, según pudo saber Chic, el cántabro pidió al departamento de prensa de RTVE que nadie le preguntase sobre este asunto, llegando a amenazar con abandonar las instalaciones en el caso de que así fuese. Finalmente, y tras asegurar a los medios que podríamos hablar con el cantante (únicamente sobre el programa), salió huyendo cuando tuvo ocasión, lo que derivó en una gran indignación entre los asistentes.

"Soy muy latinero"

Por el escenario del programa bailarán presentadores de TV, actores, deportistas, youtubers… y hasta un humorista. Gemma Mengual, Patry Jordan, Topacio Fresh, Pelayo Díaz, Merche, Fernando Guillén Cuervo, Manu Sánchez, Amelia Bono, Rossy de Palma, Javier Hernanz, Pablo Ibáñez y el propio cantante son los doce famosos que participarán en el nuevo programa en directo de La 1, presentado por Roberto Leal y Rocío Muñoz.

"Me gusta bailar. Quiero agradecer esta oportunidad a TVE. Cantando, con la voz, tengo un escudo bastante importante, y no es igual moverse que bailar en pareja. Estoy amoratado, pero con mucha ilusión y muchas ganas de aprender. Estamos con los mejores y eso es un auténtico privilegio. Soy muy latinero, me gusta bailar salsa o bachata, pero bailar un vals es muy complicado. Tengo muchas ganas de aprender, es un privilegio", fueron las únicas palabras que pronunció Bustamante durante la presentación.