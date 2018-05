Una Bella Historia supone el primer proyecto discográfico en la carrera de María Teresa Campos que, junto a su pareja Bigote Arrocet,nos regalan un disco en el que repasan grandes clásicos musicales de intérpretes como Juan Luis Guerra, Gloria Estefan o José Enrique Sarabia. Un disco que, aunque aún no está confirmado, podría verse en directo durante una gira por teatros españoles. Además, el proyecto musical irá acompañado de un libro donde la pareja contará sus recetas secretas para cultivar el amor y la pasión.

María Teresa Campos y Bigote Arrocet recibieron a Chic en su casa para hablarnos sobre lo ilusionados que están con el nuevo proyecto: "Supone una colaboración entrañable, muy bonita y romántica, en la que cantamos los temas que nos gustan a los dos. Algunos temas no los conocíamos, pero nos han terminando gustando mucho", aseguró Bigote durante la charla. "Si no llega a ser por Teresa y Óscar no me hubiera atrevido a grabar este disco porque lo que más me gusta es imitar. Es algo que llevo haciendo desde hace 51 años, pero ellos dos me comieron el coco y me convencieron", señaló. "No seas modesto, porque cantas muy bien", contestó la presentadora. .

- ¿La selección de temas del disco suponen la banda sonora de vuestra historia?

Bigote: Son canciones que nos gustaban a ambos, aunque algunas no las conocíamos hasta que Óscar nos las propuso. Pero en cierto modo, tienes razón. Aunque hay alguna que Teresa no quiso grabar.

Teresa:"Con los años que me quedan por vivir". Es que es una canción que me transporta a la realidad (risas).

- ¿Qué canción os dedicaríais el uno al otro? No hace falta que sea una del disco.

T:Pues la ranchera de nuestro disco por ejemplo, Un viejo amor.

B: Cualquier canción que refleje la realidad de mis sentimientos hacia Teresa.

- ¿Hay alguna canción que sea ‘vuestra canción’?

T:Hay muchas que nos traen muy buenos recuerdos de nuestra relación, como las que cantamos en Qué tiempo tan feliz. O cada vez que oímos nuestro disco en casa, disfrutamos mucho.

- María Teresa, ¿has dado clases de canto para la grabación del disco?

T: Estuve en el laboratorio de La Voz, el centro de Jorge Javier Vázquez, y me enseñaron muchas cosas. Allí me di cuenta de que canto mejor de lo que pensaba.

- Después de todo el recorrido que ha tenido tu vida, ¿se podría decir que hoy disfrutas de la más bella historia de amor junto a Edmundo?

T:Tengo conmigo al hombre más cariñoso que he conocido. Pero estos artistas son muy especiales, no son fáciles de llevar (risas). Discutimos mucho, pero es bueno salir de la rutina.

B: Estoy las veinticuatro horas del día con Teresita ¡y soy un santo! Discutimos, pero no nos peleamos.

- ¿Quién da el primer paso en las reconciliaciones?

T:Edmundo es escapista y en el momento que le llevas la contraria desaparece. Luego vuelve como si no hubiera pasado nada...y sí, ha pasado. Es u hombre que no para de hablar de temas como la alimentación o la salud. Se lo sabe todo, pero a veces es muy pesado escucharle repetir las mismas cosas. Sabé yo mejor que nadie lo que puedo o no puedo comer...Dan ganas de pegarle un bocado en el labio para callarle.

B: De hecho, lo hace… (risas)

- ¿Cómo veis el tema de la gira de conciertos?

B: Soy muy vago pero todo depende de si Teresa presenta un nuevo programa de televisión y si nos queda tiempo para salir a cantar.

T:A mí me da miedo eso de las giras, tendría que pensarlo mucho. La vida me ha dado muchas cosas, aunque últimamente hayan sido enfermedades. Tengo la gran fortuna de haberlas superado. Me quedo con lo positivo y los privilegios.

- María Teresa, te habrá impactado mucho la muerte de tu amigo José María Iñigo.

T: Muchísimo, porque los dos amábamos la vida y la música. Fue él quien recomendó a Edmundo que cantara, que aprovechara esa voz tan bonita que tiene.