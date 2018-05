Tinet Rubira, contra Eurovisión, eurofans y otros países: "¡Que acabe esta tortura!"

El festival de Eurovisión es uno de los eventos televisivos del año y uno de los acontecimientos no deportivos que se vive con más intensidad en nuestro país. Este año, debido al éxito del regreso a la televisión de Operación Triunfo y la popularidad de Amaia y Alfred, la implicación de los españoles ha aumentado con respecto a años anteriores.

Esta semana, el responsable de Gestmusic, Tinet Rubira, ha concedido una entrevista a la emisora catalana RAC1 donde ha hablado sobre la pareja de triunfitos y las críticas que han tenido por la descafeinada puesta en escena que su empresa ha preparado para la actuación del sábado. Además, no ha dudado en criticar a los eurofans y al propio certamen, a los que se ha enfrentado a través de Twitter en varias ocasiones: "Eurovisión es un fenómeno televisivo, pero existe gente que simplemente lo ve el sábado, a la que le da igual las peleas que el festival generará en Twitter. La gente que vive Eurovisión, lo vive en todos los frentes, utiliza todos los canales. No son muchos, pero son muy activos".

Y es que algunos de los que se han enfrentado a Rubira a través de las redes sociales han visto como el directivo les bloqueaba: "Yo las críticas las acepto todas, yo no contesto si se me critica. Obviamente, si se menciona es porque se quiere que responda y lo hago, siempre con educación. Tengo la responsabilidad de poner sentido común y dar un poco de ejemplo, porque, si no se hace así, en cuatro días esta red social va a morir. Yo en Twitter no me molesto".

Sobre los eurofans, cree que "se indignan por absolutamente todo, no hace falta que haya un motivo. Hay un sector de los eurofans que creen que RTVE no quiere ganar y por eso hacemos las cosas mal, porque hay una mano negra que lo ordena. Todo es opinable, pero vamos, no puede ser que se les vaya la vida, con el vestido que se ponga, con los movimientos, con todo, esto es un festival de cancioncitas". Además, asegura con sorna que para muchos "el Festival es el centro de su existencia, el Sol por el que orbitan sus vidas"

Aún así, Tinet está convencido de que Eurovisión "es un festival fantástico". "Hay un punto que hace bastante daño y es quién da la información a la gente la semana previa al Festival. La línea entre informador, fan y periodista no existe en muchos casos. La gente que da la información la semana previa a Eurovisión son fans (...) hay un pabellón en el que hay fans y periodistas y no sabes hasta qué punto la gente que está allí lo hace con una versión objetiva o no (...) es una información muy pasional, muy de fan. Es difícil encontrar un mínimo de objetividad. La gente a veces lo vive de una forma poco saludable".

Sobre la puesta en escena de la actuación de Amaia y Alfred para interpretar "Tu canción", Tinet desvela que no era la primera opción: "En el Festival tienen una empresa pirotécnica y nosotros hablamos con ella. Queríamos dos estrellas fugaces, un detalle minimalista, que cruzasen el estadio de punta a punto. Hicimos incluso muchos skypes con los responsables de la empresa y nos dijeron que sí, que eran capaces de hacerlo. El único problema que veían es que iban a tener que colocar un cable que cruzase por completo el escenario. Yo creía que no era tan complicado, no hablamos de tirar un cohete a la Luna. Se probó y la pirotecnia explotó antes, cuando se hizo quedaba mal, se veían todos los hierros del escenario. Vimos que estábamos lejos de la estrella fugaz que queríamos, así que preferimos pensar que era imposible intentarlo ya que esta gente no iba a poder salirse con la suya". "Amo mi trabajo, la música y el entretenimiento y creo que mi currículum me avala para hacer una puesta en escena. Lo que no es normal es todo el DRAMA que rodea a esto. El fanatismo y el papanatismo es agotador (...) Por favor, que llegue ya el sábado y acabemos con esta tortura", llegó a escribir en Twitter.

También ha tenido unas palabras sobre los contrincantes de otros países como el caso de Netta, representante de Israel y favorita para ganar el festival junto con Chipre: "Ha acabado siendo una chica que ha caído en gracia a los eurofans. Ellos la han convertido en su diva. Es una chica gordita, con dos moñitos en la cabeza, que hace la gallina y que en el escenario ha desafinado incluso".