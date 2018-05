¿Qué está pasando entre Rafa Mora y Terelu Campos?

La relación Terelu Campos y Rafa Mora cada vez es más complicada. Desde que el extronista contara en Sálvame que Alejandra Rubio quería comenzar una carrera televisiva tras cumplir la mayoría de edad la situación se ha ido sentando entre los colaboradores de Sálvame. Terelu no perdona al extronista esas informaciones y cada vez es más evidente que no lo soporta.

Este jueves, durante un debate sobre la última hora de Supervivientes, Paz Padilla lanzó una pregunta al aire que Rafa Mora intentó contestar cortando a Terelu que había comenzado a hablar: "Perdona Rafa, estoy hablando", dijo la hija de María Teresa Campos. "Si me pregunta la presentadora yo contesto", contestó Mora muy exaltado.

Terelu pidió al director del programa que cuando Rafa Mora esté en plató "procuren no traerla a ella. A ver si puedo no coincidir con él. No entiendo tus maneras Rafa.Yo ya sé que en cuanto entre por la puerta tu único objetivo será darme un zasca", le recriminó. "Yo no tengo ningún problema contigo, Terelu. No pienso en ti todo el día", contestó Rafa.

Parece que el problema entre ellos viene por un comentario que Rafa Mora hizo el día anterior al intentar justificar la exclusiva que Irene Rosales había concedido a la revista Semana sobre los problemas de salud de su marido, algo que algunos no habían entendido. Rafa aprovechó para recordar casos de otras famosas que también habían hablado en exclusivas sobre enfermedades, como fue el caso de Terelu. María Patiño salió en defensa de su compañera: "Estás provocando una situación. Si eres justo sabes que la reacción de Terelu contigo no es por tu comentario de ayer, sino que viene de antes".Las provocaciones de Rafa Mora no quedaron ahí y arremetió contra María y Gema, a quienes llamó "pirañas" por meterse en un conflicto que no era suyo y no dejar a Terelu "defenderse sola".