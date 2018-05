Llega a 'Supervivientes' el momento más temido por los concursantes

Tras casi ocho semanas de aventura divididos en dos grupos y en dos localizaciones con condiciones de vida diferentes, los concursantes unieron sus fuerzas con la unificación de ambos equipos, en lagala de Supervivientes 2018 de este jueves en Telecinco. Uno de los momentos mas temidos para los concursantes, que tendrán que pasar a vivir con todos sus compañeros en una única localización durante lo que queda de concurso.

Los rifirrafes entre Raquel Mosquera y Romina Malaespina vovieron a ser los protagonistas de la noche. Durante el programa Tierra de nadie de este martes, la argentina pidió perdón a su compañera por hablar de su marido y haberla llamado "loca". Por su parte, Raquel no quiso perdonar a Romina al no considerarlo un perdón sincero. La decisión no gustó a la argentina que volvió a criticar duramente a la peluquera durante un vídeo que mostraron en la gala: "Me miraba con una cara de odio... Es muy resentida esta mujer. Es muy orgullosa" dijo Romina a María Jesús Ruiz, que, lejos de calmar los ánimos, suscribió sus palabras: "Te odia. Igual es que ha perdona muchos cuernos a su marido y por eso le afecta tanto el tema". "Para mi ya esto está pasado, no me interesa más", dijo Malaespina tras el vídeo. "No dices las cosas de corazón. No se merece estar aquí", concluyó Raquel.

Todo lo contrario le ocurre a la peluquera con Sofía Suescun, en la que ha encontrado a su nueva mejor amiga tras la expulsión de Saray: "Nos encontramos muy a gusto las dos. Hemos encajado. Nos hemos encontrado la una a la otra. Cuando nos juntamos nos pusimos a hablar, nos escuchamos y me fui dando cuenta de la persona que es. Más allá de lo superficial o lo televisivo", confesó con lágrimas en los ojos. "Me emociona la ternura de Raquel. Espero estar con ella hasta el final. No esperaba tener tanta complicidad, la veo como una madre", explicó Sofia también emocionada.

Además, se conoció la identidad del quinto expulsado definitivo entre seis candidatos: Sergio, Raquel Mosquera, Alberto Isla, Maestro Joao, Romina Malaespina y María Jesús Ruiz. La audiencia, con sus votos, decidió que la persona que tenía que poner rumbo de vuelta a España era Alberto Isla. "Ante todo quiero daros las gracias a todos, porque algo bueno me habéis aportado cada uno. El haber llegado aquí hace que me sienta un ganador", dijo antes de marcharse.

Por último, los participantes ya unificados participaron en una nueva ronda de nominaciones en una velada en la que Melissa Vargas, expulsada el pasado jueves, estuvo presente en el plató para abordar su paso por los Cayos Cochinos.