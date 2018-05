Este sábado se celebra la gran final del festival de Eurovisión 2018 donde Amaia y Alfred representarán a España. Su propuesta no termina de convencer a los eurofans que ven una puesta en escena simple y descuidada, que se suma a las constantes polémicas protagonizadas por Alfred y, como guinda del pastel, la pareja actuará en segundo lugar en la gala, una posición maldita según la historia del certamen lo que les hizo caer en las casas de apuestas del décimo al decimonoveno puesto.

Junto a ellos, estará el presentador de Operación Triunfo, Roberto Leal que, aprovechando la presentación de Bailando con las estrellas a la que Chic asistió, defendió la actuación de Amaia y Alfred: "Sabíamos que las críticas iban a estar ahí, fuesen Alfred o Amaia o fuesen la Década Prodigiosa. Al final es verdad que eso pasa siempre. Porque en Eurovisión se exponen a la opinión de todos, y por supuesto que tiene que ser así, te expones para lo bueno y para lo malo", aseguró.

La escenografía decidida por Gestmusic ha sido muy criticada durante los ensayos debido a su simpleza: "El público votó "Tu canción", una propuesta bonita, sencilla, sin mucho movimiento. Es lo que es. Su puesta en escena me gusta, porque es sencilla como lo es la canción. ¿Qué se podrían hacer otras cosas? Pues seguro, pero yo no entiendo de eso como para opinar. Lo que a mí me tranquiliza es que ellos están seguros de sí mismos y tranquilos", defendió Roberto.

Con respecto a las continuas polémicas en las que se han visto envueltos los representantes de Eurovisión, el presentador asegura que tanto Amaia como Alfred están lidiando correctamente con la presión mediática de las últimas semanas: "Creo que están haciendo un buen trabajo de estar ajenos a las polémicas, porque en este oficio si estás pendiente de todo lo que dicen de ti te vuelves loco. Parece que han aprendido a trabajar con la prensa y eso es fundamental. Se saben la canción de memoria, así que lo importante es que ellos sean los que han sido dentro de la academia, ellos mismos. Ni más ni menos, porque son las mismas personas". Además asegura que si tiene la oportunidad de hablar con ellos lo que hará será "darles un abrazo, no les diré nada, porque no soy nadie para eso. Soy solo un amigo que va a darle todo su apoyo".

Con una baja posición casi asegurada si hacemos caso a los augurios de las encuestas, Roberto cree que cuando todo termine no deben "salir con la cabeza baja. Tampoco demasiado alta. Ni una cosa ni la otra, porque si sales muy bien, no son los mejores del mundo y si sale mal tampoco son los peores".