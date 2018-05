Las representantes de Chipre, Elena Foureira, y de Israel, Netta, siguen como favoritas a unas horas de la gran final de Eurovisión que se celebra en Lisboa, para la que las casas de apuestas auguran el vigésimo puesto para los españoles Amaia y Alfred.

Foureira, que actuará penúltima esta noche con su tema "Fuego", ocupa la primera posición en las apuestas, donde se colocó el pasado martes antes de la primera semifinal, cuando adelantó a Israel en la lista de favoritos.

Desde entonces, la israelí Netta y su "Toy", que había liderado las listas de favoritos durante los dos meses previos al festival, se ha afianzado en el segundo puesto.

El irlandés Ryan O'Shaughnessy cierra el podio con "Together", tras una gran escalada en las listas, ya que a principios de la semana ni siquiera se apostaba por su pase a la final.

Completan el "top 10" los franceses Madame Monsieur ("Mercy"), el sueco Benjamin Ingrosso ("Dance you off"), la lituana Ieva Zasimauskaite ("When we're old"), los italianos Ermal Meta y Fabrizio Moro ("Non mi avete fatto niente"), el alemán Michael Schulte ("You let me walk alone"), la estonia Elina Nechayeva ("La forza") y el noruego Alexander Rybak ("That's how you write a song").

Los españoles Amaia y Alfred defendieron sobre el escenario del Altice Arena "Tu canción", acabarían en vigésimo puesto según las listas de apuestas, en las que han bajado desde que se conoció que serán los segundos en cantar en la gala, una posición que históricamente no favorece las puntuaciones.

Peores augurios obtiene la anfitriona, la portuguesa Cláudia Pascoal, ya que su tema, "O Jardim", figura vigésimo tercero en las listas, muy lejos del primer puesto que alcanzó su compatriota Salvador Sobral hace un año.

Un total de veintiséis países compiten por el codiciado micrófono de cristal, en una gala en la que se podrán escuchar tanto baladas como temas más movidos que llevarán el espectáculo al escenario.

La final arrancará a las 20.00 hora local (19.00 GMT) y contará con las actuaciones de las fadistas portuguesas Mariza y Ana Moura y del propio Sobral, que estará acompañado en el escenario por el brasileño Caetano Veloso.