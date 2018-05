Anna Simón, dispuesta a quitarse el sambenito: "Esto es nuevo para mí"

Esta semana comenzó en Antena 3 el nuevo formato de entretenimiento al mando de Roberto Vilar, uno de los periodistas gallegos más famosos gracias a su programa Land Rober. Atresmedia ha apostado por el presentador otorgándole su nuevo prime time de los viernes: La noche de Rober.

Se trata de un espacio de entrevistas donde el invitado tendrá un protagonismo muy especial pues también participará en pruebas y retos que les propondrá el propio presentador y los colaboradores entre los que destacan Silvia Abril, José Corbacho, Leo Harlem y Anna Simón.

Con ésta última tuvo la oportunidad de charlar Chic durante la presentación del programa producido por Antena 3 en colaboración con Shine Iberia y que promete traer a la televisión española los clásicos shows americanos pero con el sello del conductor gallego.

- Anna, ¿cuál será tu papel en el programa?

Anna: Soy la encargada de la pasta, aunque parezca contradictorio. Llevo mucho tiempo, en Zapeando, teniendo la fama de agarrada, es que soy catalana. Me vais a ver entregando cifras considerables entre el público. Me voy quitar ese sambenito, esto es nuevo para mí.

- ¿Qué hay de cierto en esa fama?

A: A mi me gusta ahorrar, pero tampoco soy tacaña. Creo que alguna vez he invitado a Chenoa a Micky Nadal a un café de máquina...(risas) Pero si que es verdad que no me gusta gastar dinero a lo loco. No me gastaría un pastizal en un vestido. No me da la felicidad.

- Trabajando en televisión hay que ser un poco ‘hormiguita’…

A: Efectivamente. Hay épocas en las que tienes muchísimo trabajo y no das de sí, y hay otras en las que las cosas están muy paradas.

- Tu sección recuerda a la sección que tienes en Zapeando

A: Sí. Copio los juegos, pero la idea surgió un poco de ahí y en el programa no nos inspiramos, copiamos. Hay programas en Estados Unidos como el de Ellen DeGeneres, James Corden, Jimmy Fallon, que son brutales, en Zapeando directamente los copiamos, y en La noche de Rober, los adaptamos.

- ¿Cómo es trabajar con Roberto Vilar?

A: Él es como un trozo de pan y me dan ganas de achucharle. Hay una anécdota muy graciosa que demuestra como es: llevaba toda la vida detrás de Julio Iglesias para entrevistarle y entonces Julio le contestó a una llamada, cuando Roberto estaba en China. Entonces se vino de China, expresamente, a realizar la entrevista. Es un gran profesional. En las distancias cortas es muy generoso y a veces, me da ‘zascas’ que eso me encanta. No lo conocía personalmente hasta ahora, pero habíamos puesto vídeos de Land Rober en Zapeando.

- ¿Te gustaría que el programa fuese en directo?

A: Estamos deseando, pero preferimos esperar para ver la reacción del público. Todos los que estamos aquí, somos muy de directo, de lanzarnos y que sea lo que sea. Para mí, es muy divertido y mucho fresco.

- ¿Volverás a sustituir a Frank Blanco en verano?

A: Todavía no lo sé, pero espero que si. Él se va a coger un par de semanas de vacaciones y espero que confíen en mi, todo se verá.

- ¿En tu vida personal eres tan gamberra como pareces en televisión?

A: Soy igual. Por la calle no hago tanto el payaso, pero rodeada de amigos y familia soy igual.