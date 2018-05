La dura confesión de Laura Pausini: "No soy capaz de perdonar"

Laura Pausini se sentó en el Chester junto a su presentador, Risto Mejide, para hablar largo y tendido de su carrera y vida personal. La italiana no se cortó a la hora de desvelar sus dificultades para ser madre y adoptar, un proceso que se prolongó durante más de cinco años.

La maternidad la ha cambiado. Y ante las preguntas de Risto, la italiana reconoció que se ha reconciliado con su pasado. "Todo, coño", dijo respecto a esos cambios. "Quiero que mi hija diga de mí que soy una buena persona porque lo que ellos [sus padres] me enseñaron es eso". "A mí me educó mi madre, mientras que con mi padre todo eran cuentos".

La vida que la cantante italiana tenía prevista era, por tanto, muy distinta de la que finalmente ha tenido, tanto en lo personal como en lo profesional. "Cuando por mucho tiempo buscas un hijo y no viene, llega el momento en el que pensé 'no voy a ser madre'. Darme cuenta de eso fue un choque grande porque yo nunca he soñado con tener una carrera o ser famosa, no me interesaba nada. Yo quería tener un hijo y ser arquitecta. Había días que pensaba '¿por qué me has dado lo de la fama que no me interesa? Yo quería otra cosa. Te has equivocado de persona'".

Laura Pausini nunca soñó ser famosa. "Era el sueño de mi padre, nunca ha sido el mío". "Fue él quien mandó una cinta mía cantando y por esa cinta me seleccionaron para un concurso. Pero cuando vi el sobre dije que no quería ser juzgada. Mi madre estaba muy feliz de que yo dijera que no porque siempre había soñado con que fuera farmacéutica", explicó.

La determinación de su padre fue, por tanto, lo que impulsó su carrera en la música. "Mi padre se puso muy pesado con mi madre y fue ella quien me convenció para que fuera. Me dijo que fuera y cantara una canción, que solo serían cinco minutos. Así que fui y canté la versión de Liza Minnelli de 'New York, New York'. Actué la última y fui la única que levantó al público y allí había un manager muy importante".

Al final de la entrevista, fue la propia Laura Pausini quien le formuló una pregunta a Risto Mejide: "¿Eres capaz de perdonar?" Risto asintió y es cuando la invitada reconoció que ella no: "Es una parte que no amo de mí y no sé por dónde empezar. Al final soy yo más dura que tú".