Rapapolvo de Lidia Torrent a un concursante en 'First Dates'

Esta semana un concursante bilbilitano de 52 años acudió al restaurante del amor de First Dates en busca de una mujer con la que compartir su vida. A su llegada al local fue recibido por Lidia Torrent, que tuvo que pararle los pies cuando el invitado comenzó a echase flores.

Ya lo había advertido durante su vídeo de presentación: "Yo sé que hablo mucho. Pero es porque tengo muchas cosas que contar. Hay gente que habla mucho y no dice nada". Y eso fue lo que pasó. La colaboradora del programa le preguntó sobre su vida y su trabajo. Él aseguró que había pasado parte de su vida dedicado a la cooperación, enumerando la enorme lista de países que ha recorrido y además, aprovechando para decir que quiere dedicarse al mundo de la interpretación. "Yo ya hice arte dramático, pero lo dejé y ahora quiero volver. Porque soy muy bueno", dijo a Lidia que comenzó a reírse. "Muy bueno, sí. He mejorado con la edad. Proyecto mucho la voz, he ido a clases para hablar mejor y no veas qué caras pongo en el espejo".

Tras ello, entró en terreno amoroso asegurando que ha tenido "entre 3 y 5 parejas, pero todas breves, no más de 3 meses. Siempre con fidelidad". Unas palabras que recibieron un corte por parte de Torrent: "¡Hombre, sólo faltaba que en tres meses hubieses sido infiel!", desatando la risa del invitado.