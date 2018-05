El "rumor" sobre Francisco que indignó a Jorge Javier en 'Supervivientes'

Crece la tensión en Playa Uva desde que se produjo la unificación de grupos en Supervivientes. La enésima discusión comenzó por culpa, una vez más, de la comida. Hugo, Sergio y Logan se han pasado la semana quejándose de la forma de cocinar arroz de Francisco, el responsable de dar de comer al grupo. El tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa y los llamados influencers le pidieron al cantante que le pusiera más agua al arroz porque a ellos les gusta caldoso y comenzaron un juego de provocaciones contra Francisco.

Mientras Sofia dijo que quería socarratt, Sergio le recriminó otra vez que no sabe hacer arroz caldoso. El cantante no quiso entrar a discutir y prefirió no "darle la satisfacción" de contestarle. "Ya me estás contestando. No sé si no te llega al cerebro o qué", le dijo el joven. "No me faltes al respeto que mira lo que tengo en la mano", contestó Francisco en referencia al machete que estaba utilizando como cuchara para cocinar.

El comentario fue suficiente para que Sergio se pasara noche y día llamando "psicópata" a Francisco y contara al resto de compañeros que su enemigo le "amenazó" con un machete. El tema trajo cola y durante la emisión del vídeo en la gala, el valenciano no daba crédito. "Soy incapaz de hacer daño a una mosca (...) Con 40 grados en la playa, lo único que quería era que me dejara en paz. No les voy a hacer caso porque son tonterías de críos inmaduros", dijo.

Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez decidió posicionarse. "Es una de las situaciones mas ridículas que he visto en mis 20 años en televisión, es tan ridícula que te descojonas. De una idiotez se expende un rumor que luego recogen María Jesús y Joao y lo elevan a la categoría de noticia. Insinuar que Francisco puede amenazar a alguien y matarlo...", comenzó el presentador dejando mudos a los aludidos. "Habéis aprovechado de una manera muy maquiavélica y muy pueblerina la situación. Dices que te amenazó con el machete y lo está utilizando como cuchara... ¿Cúantas películas de Rambo has visto?", le preguntó a Sergio. El artista agradeció el apoyo de Jorge Javier y aprovechó para contestar al influencer. "Eres un crío inmaduro, lo tuyo es maldad. No tienes respeto por la gente mayor y te falta aprender toda la vida".