Una estrella de la televisión gallega vuelve dispuesto a relanzar su carrera

Puede que a los espectadores que no son de Galicia no les suene el nombre de Roberto Vilar. A pesar, Antena 3 ha decidido relanzar al presentador a nivel nacional ofreciendo un programa de entrevistas para la noche de los viernes: La noche de Rober, donde podrá demostrar su dilatada trayectoria en la televisión autonómica gallega, donde lleva más de quince años acumulando triunfos.

- ¿Tiene miedo de volver de nuevo a la televisión nacional? La última vez no tuvo demasiada suerte.

Roberto: Pues me veo mejor ahora. Más maduro y más tranquilo. La otra vez fue en el programa Salta a la vista, en Cuatro, que no llegó a cuajar. El programa no funcionó y no dio tiempo a hacer nada más. Ahora el proyecto me gusta más. Se adapta a lo que yo soy.

- ¿Cómo recibió la llamada de Antena 3?

R: No me lo creía. La apuesta de Antena 3 es brutal. Quiere hacer un programa de televisión parecido a los shows americanos que hacen James Corden o Jimmy Fallon. Y que piensen en ti para hacerlo, es la hostia. Llevo mucho tiempo en la televisión de Galicia pero esto es un barco muy grande. Cuando me lo ofrecieron esperé un par de días para contestar. Pedí permiso a TVG para poder seguir haciendo Land Rober en Galici,a que para mí es fundamental. Cuando me lo dieron, dije que sí.

- ¿Le dejan hacer de todo lo que quiere en 'La noche de Rober'?

R: Evidentemente, no. Por suerte no te lo dejan hacer todo, pero sí casi todo. Queremos hacer muchas cosas, pero nos va a llevar tiempo. Estamos probando y Antena 3 tiene la calma necesaria para probar, fallar e ir corrigiendo cosas. Esperemos que el espectador también tenga paciencia.

- ¿'La noche de Rober' va a ser un 'Hormiguero' en prime time?

R: Cuando haces entretenimiento es muy difícil no tener a El Hormiguero como referencia. El Hormiguero se estudiará dentro de años por su aportación al entretenimiento. Lo que hace Pablo Motos es muy bueno, ahora ya estamos acostumbrados, pero es realmente bueno. Cualquiera que quiera hacer entretenimiento debe fijarse en él porque lo hacen muy bien. Puede haber gente que no sea muy fan de El Hormiguero, pero todo el mundo reconoce que lo hacen bien.

- Anna Simon dice que le sorprende que no uses pinganillo, ¿no te gustan los formalismos?

R: Me gusta improvisar, hacer cosas de repente, lo que yo llamo repentismo, pero sí es verdad que me tengo que ir adaptando. En el primer programa se ve que no estoy suelto, no soy yo. No soy el Roberto Vilar que los gallegos están acostumbrados a ver. Me tengo que empezar a sentir en mi casa para que mi gamberrismo fluya más.

- ¿Cree que el programa debería ser en directo?

R: Sí, tiene espíritu de directo y Antena 3 quiere que sea así. Pero de momento nos estamos adaptando.

- En la televisión gallega presenta, dirige y produce. ¿Cómo lleva no ser el jefe?

R: Fatal. Estoy acostumbrado a tomar la última decisión en todo y aquí no puede ser así. Y no debe ser así. Me estoy dejando guiar. Antena 3 tiene un proyecto muy chulo y me gusta, pero sí llevo mal no poder decidir todo.