¿Quién es Rocío Muñoz, la madrileña que arrasa en Italia?

Aunque para el público español el nombre de Rocío Muñoz no suena demasiado, lo cierto es que esta madrileña es toda una estrella televisiva en Italia. Con una larga experiencia como bailarina, la semana pasada se estrenó como presentadora en el show de TVE Bailando con las estrellas. Su participación en Un Passo Dal Cielo, una de las series más exitosas de Italia, y el festival musical, ‘San Remo’ han hecho que Muñoz acapare todas las portadas de la prensa italiana. Además, la ficciónImmaturi. Il Viaggio, supuso para la bailarina un antes y un después tanto en su vida personal como profesional. Gracias a ello conoció al que todavía es su pareja, el actor italiano, Raoul Bovay padre de su hija,Luna.

Ahora, Rocío está de vuelta a España y recibió a Chic durante la presentación de Bailando con las estrellas para charlar con ella sobre su paso por Italia y su estreno en la televisión generalista española

- ¿Cómo estás viviendo tu regreso a España?

R: Me hace mucha ilusión volver. Hacía tiempo que no venía y me he dado cuenta de que mi país es más bonito de lo que yo creía. Los primeros pasos que he dado en mi vida profesional han sido con el baile, volver presentando a mi país es muy importante para mí. No me lo puedo creer todavía.

- ¿Cuánto tiempo llevabas viviendo en Italia?

R: Casi cinco años. Me doy cuenta del tiempo que ha pasado sobre todo porque se me ha quedado un acento raro y mezclo palabras, pero la vuelta ha sido maravillosa. Me encantan las tapas, la alegría de las calles españolas, el cenar tarde….los italianos son diferentes. Italia y España se parecen mucho, pero nosotros tenemos una alegría y una cercanía distinta. Lo echaba mucho de menos, yo tengo aquí a mi familia, a mis amigos.

- En Italia eres toda una estrella, ¿no te parece raro que en España te preguntemos como si fueras una desconocida?

R: Pues la verdad es que no he dejado nunca de ser quien soy. Soy lo que ves. Mis circunstancias me han llevado a tener éxito en un país que no es el mío. Cuando llegué allí, no conocía a los periodistas, veía la televisión y no sabía quiénes eran los famosos. Por lo tanto volver con trabajo a mi país me hace mucha más ilusión. Allí soy popular porque he trabajado mucho. Italia siempre me ha tratado muy bien.

- ¿Por qué decidiste marcharte?

R: Me fui en un momento en el que estaba trabajando. No era popular pero ya había comenzado a trabajar como actriz y presentadora. Me fui porque me salió una película muy importante para probar nuevas experiencias. Si te digo la verdad, hace cinco años me preguntas si voy a presentar en TVE un programa como Bailando con las estrellas no me lo hubiera creído.

-¿Qué tiene que tener una chica para triunfar en Italia?

R: A ellos lo español les gusta mucho. Creo que aman la naturalidad que tenemos nosotros, y creo que es lo que yo he sido. La mujer italiana es muy perfecta, impone mucho, siempre muy arreglada y las españolas somos más de andar por casa y eso les gusta mucho.

- ¿Cuál es tu papel en Bailando con las estrellas?

R: Roberto y yo vamos a estar divididos porque el plató es muy grande. Pero va a tener una ‘green room’ donde los concursantes van a estar siempre presentes en el programa y ahí estaré yo.