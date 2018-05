'Supervivientes' no tiene piedad con Sofía Suescun y le vuelven a poner al límite

Alejandro Albalá ya está en Honduras. El ex novio de Sofía Suescun se incorpora durante una semana a Supervivientes como 'fantasma del pasado' como el año pasado ocurrió con María Lapiedra, convirtiéndose en el primer concursante confirmado de la próxima edición del concurso de Telecinco. Este jueves ocurrió uno de los momentos más esperados de la semana: su reencuentro con Sofía y las reacciones de Logan y Hugo Paz.

El primero que se encontró con el nuevo habitante de la isla fue Hugo Paz, al que saludó cordialmente. "Creía que era mi madre", fueron las primeras palabras del extronista al encontrarse con el ex de Chabelita. No tardaron en producirse las primeras diferencias entre ellos, pues Hugo aseguró que Sofía le había enviado mensajes insinuándose cuando aún mantenía una relación con Alejandro.

Logan fue el siguiente en encontrarse con el fantasma del pasado que no lo reconoció. "Soy un trabajador de la organización del concurso", le dijo Alejandro. Finalmente, Jorge Javier el nombre del visitante y Logan se percató del engaño: "No lo había visto en mi vida, pero me podía imaginar quién era. No creo que seamos amigos." No he venido aquí ha hacer amigos", le contestó. "A Sofía espero sacarla de amiga al final de todo esto", avisó Logan, que intentó explicar su especial relación con la superviviente: "Yo no quise que esa situación con Sofía fuera a más".

Y llegó el momento más esperado, el segundo encuentro en Honduras entre Alejandro y su ex. "Para gente así no tengo mucho tiempo. Después de todo lo que se ha dicho, de los besos con Logan, no puedo entender que seas tan hipócrita", recriminó a la joven. "Hubo tocamientos entre tu y Hugo. Después de todo lo que escucho, es muy complicado", continuó. Sofía intentó poner paz sin éxito: "¿Por qué me llamas falsa e hipócrita?". "No puedes recriminarle nada a Hugo porque tu estás haciendo lo mismo", respondió Albalá visiblemente molesto.