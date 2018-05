Belén Esteban escribe una carta a Vasile que compromete a Lydia Lozano

Cansados de que Lydia Lozano siempre critique a sus compañeros cuando deciden (o son obligados) a participar en un reality show de Telecinco, los colaboradores de Sálvame, encabezados por Belén Esteban, se han unido para pedir a Vasile que la periodista sea la siguiente en entrar a Gran Hermano Vip.

La princesa del pueblo está convencida de que su compañera tiene potencial para convertirse en concursante de reality, decidió exponer el caso en una carta dirigida a Paolo Vasile, responsable del grupo de comunicación y que rezaba así: "Estimado y amigo Señor Vasile, nos dirigimos a Ud. para suplicarle que acepte esta petición. Los colaboradores y admiradores suyos de Sálvame le suplicamos tener a bien obligar a nuestra querida compañera Lydia Lozanoa participar en el próximo reality de su exitosa cadena Telecinco. A la espera de sus noticias y agradeciéndole de antemano su atención, reciba un saludo de los colaboradores de Sálvame. Además, hacía un llamamiento para que las redes presionaran a la cadena: "Por favor tuiteros, yo sé que a Lydia la queréis mucho pero pido por favor que la votéis para que vaya a Gran Hermano VIP y que sepa lo que es un reality".

La broma no gustó mucho a la aludida, que vio como Kiko Hernández propuso a Belén ir al despacho de Vasile para entregarle el escrito en mano. Aunque no fue posible, dejaron la carta a su secretaria ante la mirada atónita de Lydia que no parecía estar muy dispuesta a ceder a las presiones.