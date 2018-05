Ha llegado el momento para que el cantante Francisco regrese a España tras su paso por Supervivientes. Pero antes se enfrentó a la prueba del espejo, que no es otra cosa que la primera vez en la que los concursantes ven su propio reflejo tras todas las semanas en la isla.

La Conexión Honduras del domingo permitió a Sandra Barneda preguntar al cantante por el antes y el después en la isla. La presentadora alabó de entrada el "look" de Francisco, ataviado con un pañuelo en la cabeza, muy moreno y con barba. Además de, claro, mucho más delgado. "Parezco el abuelito de Heidi", reconoció él.

Francisco tuvo la fortuna de desayunar copiosamente, respirar el aroma del café y reflexionar sobre la convivencia en la isla. "Para mí la reina de la falsedad es María Jesús [Ruiz], te puede traicionar en cualquier momento", dijo sobre la modelo. Tampoco tuvo buenas palabras para Sergio, que "carece de humildad y generosidad" y que desde luego, y pese a sus esfuerzos, "no va a ganar el concurso".

Francisco, antes y después | Telecinco

Respecto a su aspecto físico, Barneda admiró el resultado antes de dar cifras. "Cómo te has quedado, madre mía", dijo la catalana al cantante, que se sorprendió al conocer que había perdido 25 kilos. Aunque él aseguró que llegó a la isla con 96 kilos, lo cierto es que la organización le corrigió para situarlo en casi 100. Y ahora se ha quedado en 76...

"Parezco un chaval de 40 años", dijo, aunque después reconoció la necesidad de tomar proteínas y "tonificar". Pero lo cierto es que Francisco ha perdido toda la tripa, y ha pasado de una talla 58 a una 38. "Hasta que no te quitaste la barriga no te quitaste la camiseta", dijo Barneda a Francisco, que al margen de bromas, se declaró "feliz y satisfecho de lo que he hecho" en el concurso.