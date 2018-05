El reto extremo que casi le cuesta la vida a un concursante de 'Got Talent'

Por el programa Got Talent pasan decenas de personas con propuestas y talentos diferentes: desde actuaciones musicales, exhibiciones de gimnasia, trucos de magia o incluso desafíos extremos. Es el caso de Matt Johnson, uno de los concursantes que alcanzó la semifinal de la edición británica del talent show.

Su truco consistía en liberarse de una caja hermética repleta de agua, atada por cadenas al techo y encajada con un chaleco metálico cerrado a su vez con una barra metálica. Debía conseguirlo en apenas 45 segundos, pero no lo consiguió y el tiempo continuó corriendo, haciendo pasar al público, y a él mismo, dos angustiosos minutos. Al ver que no era capaz de conseguirlo, pidió a sus asistentes que le acercaran una palanca para abrir la caja.

A pesar de que no lo consiguió, se llevó el fuerte aplauso del público de Britain's Got Talent, que no pudo ocultar su angustia y posterior alivio tras ver a Johnson asfixiado.