El cambio de look de Jorge Javier para "celebrar" la caída de Rajoy

Como muchos españoles, Jorge Javier Vázquez vive enganchado a la actualidad política. Lo ha demostrado en numerosas ocasiones con su columna semanal en una conocida revista del corazón y con chascarrillos en televisión. Este jueves 31 de mayo se emitió la 12ª gala de Supervivientes y no quiso perder la oportunidad de mencionar el tema del día: la moción de censura histórica al presidente Mariano Rajoy.

El presentador apareció con un llamativo look: adiós al pelo negro, hola al blanco. Ante la enorme sorpresa, el público le dedicó un tremendo aplauso a su entrada a plató. ¿A qué se debe semejante cambio? Él mismo lo explicó con su típica sonrisa picarona: "Me ha salido esto... Se va Rajoy y el envejecimiento que he estado acumulando durante tantos años que ha estado en el poder me ha salido en una noche", dijo entre risas. Aunque es muy posible que solo se trate de una de sus bromas, ya avisó que se quita. "En cuanto venga otro, ya me lo quitaré".

Cabe recordar la simpatía que el presentador de Telecinco tiene por Pedro Sánchez y que nunca ha escondido. En 2014 reconoció que el PSOE tiene su voto, incluso el propio Sánchez llamó en una ocasión en directo al programa Sálvame. Aquel año, en medio del debate sobre la prohibición de la fiesta taurina, el líder socialista mantuvo una conversación por teléfono con Vázquez.

"¿Os vais a comprometer a presentar un ley para que no se produzcan este tipo de espectáculos y para acabar con el maltrato animal? (...) Tú también tienes que entender que los que somos votantes de un partido, yo voto siempre PSOE, nos sentimos muy ofendidos cuando los alcaldes defienden este tipo de celebraciones. No queremos participar en un partido así", le dijo el presentador. "Nunca me vas a ver en una corrida de toros", respondió Sánchez.

La cosa cambió en 2016 cuando la estrella de Telecinco escribió en su columna en Lecturas que la situación de Sánchez tras su dimisión como diputado le daba "penica". Bajo su punto de vista, el socialista no debía seguir adelante con su intención de presentarse a las primarias del partido. "La fiesta terminó", sentenció entonces. ¿Ha recuperado Jorge Javier la fe en su amado Pedro Sánchez?