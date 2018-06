Pablo López acudió este jueves al plató de El Hormiguero para hablar sobre la nueva campaña de ropa en la que está trabajando junto a la actriz Macarena García. El cantante, que se estrena como imagen de la firma, desveló al presentador que había estado a punto de cancelar su visita al espacio de Antena 3.

"Has estado a punto de morir", dijo Pablo Motos al comienzo de la entrevista. "He estado fatal. Es que he tenido una sinusitis y yo ya te imaginaba a ti dando vídeos antiguos en plan: ‘Míralo aquí cómo tocaba el piano. Míralo que parece que está dormido’. O sea, fatal. Pero bueno, yo soy un poquito hipocondríaco. Pero ya todo está mejor. Estas cosas de los resfriados de la primavera. Pero bueno, con el cariño y estando en familia y estando con vosotros siempre se lleva mejor".

Además de su exitosa incursión en el mundo de la moda, Pablo López está centrado en la gira de conciertos Santa Libertad, con la que está recorriendo España y que le mantendrá ocupado hasta finales de año. "Para mí es una catarsis. Hay día que me acuesto pensando cuando se va a acabar esto", confesó el cantante. Y también quiso agradecer al público la respuesta que está teniendo a la gira. "No solo quiero darle las gracias por ir a los conciertos, quiero hacerlo por el cómo lo hacen".