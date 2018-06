Jesulín de Ubrique se hizo torero por una deuda con Rocío Jurado

Tras más de cuatro años sin aparecer por televisión, Jesulín de Ubrique ofreció este viernes una entrevista en el programa La noche de Rober de Antena 3. El torero compartió con el gallego Roberto Vilar anécdotas de su carrera como matador de toros y su pequeña incursión en el mundo de la música.

"El primer dinero que gané en mi vida fue parapagar una deuda que tenía mi padre con Rocío Jurado. Era empresario taurino y promotor de artistas. Hacía galas y me acuerdo que en el 85 o 86 contrató a Rocío para que cantara en Ubrique. Se esperaba un buen aforo, no lo hubo y tuvo pérdidas. Se pidió un crédito y fue cuando yo le dije a mi padre que si no quería vender una tierra, me hacía torero ", explicó el torero sobre sus inicios en la tauromaquia. "Por entonces, yo con 12 años, le pregunté a mi padre por qué había puesto en venta una finca que teníamos en el Almendralejo. Él me dijo que era muy chico y no lo entendería. Fue entonces cuando le dije a mi padre que si no lo vendía, me hacía torero".

Recordó sus pinitos en las música, algo que surgió en Antena 3 con Jesús Gil en un concurso. "Y a raíz de ahí, lo hice medio bien y me lancé a cantar. Después vi que aquello no conjugaba con mi profesión y que me perjudicaba y me retiré. Pagué lo que se había hecho de inversión, cerré el chiringuito y a otra cosa, mariposa. Pero "Toda" es de las canciones históricas de España".

También aprovechó para hablar sobre el estado de salud de su mujer María José Campanario que sufre fibromialgia y que esta semana tuvo que volver a ser ingresada: "Ha estado regularcilla pero ahora está bastante recuperada. Está muy bien y con muchos proyectos por delante". Además, presumió sobre los estudios de su esposa: "Mi mujer habla cinco idiomas: catalán, valenciano, portugués, inglés, algo de francés y castellano. Y tiene dos carreras: anatomía patológica y forense y odontología. Me ha hecho un empaste y dos o tres cosillas más".