María Jesús Ruiz cuenta la terrible puñalada que le dio Sofía Suescun en Supervivientes

La salida de María Jesús Ruiz ha sido uno de los puntos culminantes de la semana de Supervivientes. La modelo, eso sí, pudo disfrutar de las bondades de un gran desayuno –el que la organización ofrece habitualmente a los expulsados– y extenderse en críticas con sus ya excompañeros.

La ex Miss España no dudó cuando le preguntaron con qué "superviviente" jamás compartiría ese desayuno. Y la respuesta fue Logan, y que "él no comparte nunca nada con nadie".

El concursante más falso, eso sí, sería Saray, con quien María Jesús tuvo sus más y sus menos antes de la expulsión. "Iba de buena y es un bicho", dijo sin tapujos.

María Jesús vs Sofía | Telecinco

La inevitable Sofía Suescun también salió a colación a la hora de rememorar sus peores momentos en la isla. María Jesús Ruiz habló entonces de una tensa escena de discusión que selló la relación entre ambas, en la que Sofía no dudó en sacar la denuncia por presunto maltrato de María Jesús contra el empresario Gil Silgado, que al final acabó siendo agua de borrajas.

"Me basé en ti, en una persona que va a un Sálvame Deluxe a decir que una persona le pega, y luego a la semana siguiente va a otro Sálvame Deluxe a decir que no le pega. Basándome en una persona que cambia de opinión según la pasta que le den, poco tengo que hablar", le dijo la joven Sofía, consciente de que presionaba una herida todavía abierta: María Jesús tuvo que abandonar la isla de Honduras unos días para acudir al juicio por esta causa judicial.