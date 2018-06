Mila Ximénez y Bibiana Fernández se declaran la guerra

Años después del paso de Mila Ximénez por Supervivientes, hay voces en televisión que siguen cuestionando la integridad de su participación. Primero fue la acusación de Dulce Delapiedra en Sálvame, afirmando que la colaboradora recibía un supuesto trato de favor: "Tú llegaste a la final porque te sacaban todas la noches, te volvías loca e insultabas a todo el mundo". Esta semana, otra exsuperviviente ha alzado su voz contra Mila Ximénez: Bibiana Fernández.

Este lunes, Mila Ximénez saltó de su silla durante la tertulia de Supervivientes para lanzar un contundente mensaje. Al parecer, un comentario realizado por Bibiana Fernández durante El programa de Ana Rosa no habría sentando bien a la colaboradora. "Esta señora dijo que yo me había pasado tres meses llorando en la isla", comenzó diciendo Mila. "De mí se puede decir cualquier cosa pero nunca nadie va a decir que soy la peor superviviente que ha pisado Honduras". La colaboradora lanzó un guante a Bibiana para saber si ella también podía afirmar lo mismo. "¿Se ha dicho de ti? Bueno, no te lo preguntes. Sí, se dice".

El paso de Bibiana Fernández tampoco estuvo exento de polémica. A pesar de ser uno de los fichajes estrellas de su edición, los comentarios sobre su poca entrega en el concurso no tardaron en aparecer. La desidia y la desgana de la colaboradora durante su paso por Honduras le valieron la expulsión.