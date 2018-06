Los seguidores de Amaia ('OT'), de disgusto en disgusto

Amaia Romero, ganadora de la última y exitosa edición de Operación Triunfo no ha parado de trabajar desde que salió de la academia. Tras su actuación sorpresa en el prestigioso festival Primavera Sound, ahora se encuentra inmersa en la gira de OT junto al resto de sus compañeros.

Málaga ha sido la última ciudad que han visitado y en la que la triunfita tuvo la mala suerte de caer cuando bajaba por unas escaleras que hay en el escenario del Auditorio del Cortijo de Torres. José Antonio y Alfred acudieron en su ayuda, pero con la naturalidad que la caracteriza, pronto se puso en pie y continuó el show con una sonrisa. Fueron muchos los fans que grabaron el percance y no dudaron en subirla a redes sociales.

La caída de Amaia...

Pobrecilla😂❤️

Esperemos que no se haya hecho daño!

Este no ha sido el único susto que ha dado Amaia a sus seguidores. Esta semana durante su visita a Masterchef junto a Alfred, el programa les invitó a cantar algo a capella. Los dos comenzaron a cantar la canción "Todo mi amor eres tú" cuando de repente, Amaia se quedó sin voz y comentó: "¡Ay Dios! Que no me sale. Otra vez, otra vez". Aunque Amaia se recompuso enseguida, sus seguidores se preocuparon por la salud de la voz de su cantante favorita. Finalmente, todo quedó en una divertida anécdota y el programa continuó con normalidad.